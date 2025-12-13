США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский спецназ в ноябре остановил в Индийском океане грузовое судно, направлявшееся из Китая в Иран, и конфисковали с него груз, который, как утверждается, предназначался для использования в военном производстве Ирана, включая ракетную программу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"В прошлом месяце группа спецназа США поднялась на борт корабля в Индийском океане и изъяла предметы военного назначения, направлявшиеся в Иран из Китая", - пишет издание.
Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН
11 декабря, 14:57
По словам источников, поднявшиеся на борт американские силовики после конфискации груза позволили судну, находившемуся в нескольких сотнях миль от берегов Шри-Ланки, продолжить движение. Также сообщается, что США отслеживали эту партию груза, которая состояла из предметов двойного назначения, потенциально пригодных для использования в иранской военной программе. По словам еще одного источника, США получили разведывательные данные, указывающие на то, что груз направлялся иранским компаниям, специализирующимся на закупке компонентов для ракетной программы.
Издание отмечает, что это первый за последние годы случай, когда стало известно о перехвате американскими военными груза китайского происхождения, следовавшего в Иран. Название судна и его владельца изданию установить не удалось.
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран
11 декабря, 11:07