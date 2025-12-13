Рейтинг@Mail.ru
США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
01:52 13.12.2025
США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ
США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ
Американский спецназ в ноябре остановил в Индийском океане грузовое судно, направлявшееся из Китая в Иран, и конфисковали с него груз, который, как... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
иран
сша
индийский океан
иран
сша
индийский океан
в мире, иран, сша, индийский океан
В мире, Иран, США, Индийский океан
США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ

WSJ: спецназ США конфисковал с судна военный груз, направленный из Китая в Иран

© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman George M. BellАмериканская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) в Индийском океане
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman George M. Bell
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) в Индийском океане. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский спецназ в ноябре остановил в Индийском океане грузовое судно, направлявшееся из Китая в Иран, и конфисковали с него груз, который, как утверждается, предназначался для использования в военном производстве Ирана, включая ракетную программу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"В прошлом месяце группа спецназа США поднялась на борт корабля в Индийском океане и изъяла предметы военного назначения, направлявшиеся в Иран из Китая", - пишет издание.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Иран обвинил США в нарушении работы своего постпредства при ООН
11 декабря, 14:57
По словам источников, поднявшиеся на борт американские силовики после конфискации груза позволили судну, находившемуся в нескольких сотнях миль от берегов Шри-Ланки, продолжить движение. Также сообщается, что США отслеживали эту партию груза, которая состояла из предметов двойного назначения, потенциально пригодных для использования в иранской военной программе. По словам еще одного источника, США получили разведывательные данные, указывающие на то, что груз направлялся иранским компаниям, специализирующимся на закупке компонентов для ракетной программы.
Издание отмечает, что это первый за последние годы случай, когда стало известно о перехвате американскими военными груза китайского происхождения, следовавшего в Иран. Название судна и его владельца изданию установить не удалось.
Майкл Уолтц - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Постпред США при ООН подтвердил намерение сохранять давление на Иран
11 декабря, 11:07
 
В миреИранСШАИндийский океан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
