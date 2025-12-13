Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фотографий по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на одной из которых показаны презервативы с изображением американского лидера.

Как ранее установило РИА Новости, Трамп фигурирует на трех снимках, опубликованных в пятницу демократами из конгресса в рамках их собственного расследования дела обвиненного в секс-торговле финансиста Эпштейна . На одном снимке портрет Трампа изображен на пачках презервативов с надписью "огромный", на установленной рядом табличке приведена надпись, которая указывает цену изделия в 4,5 доллара.

"В очередной раз демократы в палате представителей выборочно публикуют отрывочные фотографии с произвольным редактированием, пытаясь создать ложный нарратив… СМИ пришло время перестать повторять тезисы демократов", - заявила журналистам представитель Белого дома Эбигейл Джексон.

Она также призвала американскую прессу начать спрашивать с самих членов демпартии, почему те стремились к общению с Эпштейном после того, как ему уже были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях.

"Фальсификация против президента Трампа неоднократно опровергалась", - добавила Джексон.

Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании засекреченных документов по делу Эпштейна. Норма должна быть реализована в течение месяца после подписания. Конгресс одобрил документ по ускоренной процедуре, настолько единодушной была поддержка. Республиканская администрация настаивает, что демократы бы раскрыли компрометирующие оппонентов материалы в период, когда страну возглавлял представитель партии, но не сделали это, потому что таких документов нет.

Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский президент добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.

Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний предать их огласке.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.