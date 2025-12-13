Рейтинг@Mail.ru
Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ssha-2061779677.html
Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах
Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах - РИА Новости, 13.12.2025
Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах
Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фотографий по РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T01:25:00+03:00
2025-12-13T01:25:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20250925/tramp-2044183252.html
https://ria.ru/20251205/ssha-2060224575.html
https://ria.ru/20251213/epshteyn-2061776115.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон
Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах

Белый дом раскритиковал СМИ и демократов за фото Трампа на презервативах

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фотографий по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на одной из которых показаны презервативы с изображением американского лидера.
Как ранее установило РИА Новости, Трамп фигурирует на трех снимках, опубликованных в пятницу демократами из конгресса в рамках их собственного расследования дела обвиненного в секс-торговле финансиста Эпштейна. На одном снимке портрет Трампа изображен на пачках презервативов с надписью "огромный", на установленной рядом табличке приведена надпись, которая указывает цену изделия в 4,5 доллара.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп выражал опасения об упоминании его друзей в деле Эпштейна, пишут СМИ
25 сентября, 06:00
"В очередной раз демократы в палате представителей выборочно публикуют отрывочные фотографии с произвольным редактированием, пытаясь создать ложный нарратив… СМИ пришло время перестать повторять тезисы демократов", - заявила журналистам представитель Белого дома Эбигейл Джексон.
Она также призвала американскую прессу начать спрашивать с самих членов демпартии, почему те стремились к общению с Эпштейном после того, как ему уже были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях.
"Фальсификация против президента Трампа неоднократно опровергалась", - добавила Джексон.
Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании засекреченных документов по делу Эпштейна. Норма должна быть реализована в течение месяца после подписания. Конгресс одобрил документ по ускоренной процедуре, настолько единодушной была поддержка. Республиканская администрация настаивает, что демократы бы раскрыли компрометирующие оппонентов материалы в период, когда страну возглавлял представитель партии, но не сделали это, потому что таких документов нет.
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна
5 декабря, 21:59
Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский президент добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.
Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний предать их огласке.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Демократы в США получили 95 тысяч фото из дела Эпштейна
Вчера, 00:35
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала