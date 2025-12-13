Движение обеспокоено действиями США в Карибском регионе

МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Координационное бюро Движения неприсоединения, в которое входит 121 страна, выразило глубокую обеспокоенность ситуацией в Карибском регионе после силового захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и осудило односторонние действия США.

"Координационное бюро выражает глубокую озабоченность недавними событиями в регионе Карибского моря , включая блокировку и силовой захват 10 декабря нефтяного танкера у побережья Боливарианской Республики Венесуэла, а также одностороннее заявление иностранной державы от 29 ноября о намерении "полностью закрыть" суверенное воздушное пространство Венесуэлы", - говорится в документе, который опубликовал венесуэльский вице-президент по коммуникациям и культуре Альфред Няньес.

В Движении указали, что незаконные действия происходят на фоне продолжающейся эскалации напряженности в регионе и усугубляют уже и без того деликатную ситуацию. Организация предупредила, что наращивание иностранного военного присутствия, включая размещение сил с "расширенными возможностями", повышает риски для мира и стабильности и противоречит провозглашению Латинской Америки Карибского бассейна зоной мира.

"Захват торгового судна, осуществлявшего мирную и законную деятельность, равно как и фактическое объявление воздушной блокады без какого-либо одобрения Совета Безопасности ООН , противоречат международному праву и его основополагающим принципам", - подчеркнули в Бюро, добавив, что любые односторонние меры, независимо от заявленных предлогов, подрывают стабильность и предсказуемость международных отношений.

Организация вновь заявила, что военные методы, принуждение, угрозы и попытки запугивания "не являются приемлемыми средствами урегулирования вопросов между государствами". Движение призвало все стороны, особенно внешних акторов, "проявлять максимальную сдержанность, избегать провокационных заявлений и агрессивных действий", а также отказаться от шагов, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность в регионе.

Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы . Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана . Операцию проводили ФБР , служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило после этого, что Соединенные Штаты скорее всего собираются проводить новые захваты подсанкционных нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы в рамках нового этапа усилий США по оказанию давления на латиноамериканскую страну.