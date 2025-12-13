Рейтинг@Mail.ru
Движение обеспокоено действиями США в Карибском регионе - РИА Новости, 13.12.2025
00:30 13.12.2025
Движение обеспокоено действиями США в Карибском регионе
Движение обеспокоено действиями США в Карибском регионе
Координационное бюро Движения неприсоединения, в которое входит 121 страна, выразило глубокую обеспокоенность ситуацией в Карибском регионе после силового... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
дональд трамп
николас мадуро
движение неприсоединения
оон
венесуэла
сша
карибский бассейн
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, дональд трамп, николас мадуро, движение неприсоединения, оон, фбр
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Движение неприсоединения, ООН, ФБР
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море. Архивное фото
МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Координационное бюро Движения неприсоединения, в которое входит 121 страна, выразило глубокую обеспокоенность ситуацией в Карибском регионе после силового захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и осудило односторонние действия США.
"Координационное бюро выражает глубокую озабоченность недавними событиями в регионе Карибского моря, включая блокировку и силовой захват 10 декабря нефтяного танкера у побережья Боливарианской Республики Венесуэла, а также одностороннее заявление иностранной державы от 29 ноября о намерении "полностью закрыть" суверенное воздушное пространство Венесуэлы", - говорится в документе, который опубликовал венесуэльский вице-президент по коммуникациям и культуре Альфред Няньес.
В Движении указали, что незаконные действия происходят на фоне продолжающейся эскалации напряженности в регионе и усугубляют уже и без того деликатную ситуацию. Организация предупредила, что наращивание иностранного военного присутствия, включая размещение сил с "расширенными возможностями", повышает риски для мира и стабильности и противоречит провозглашению Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира.
"Захват торгового судна, осуществлявшего мирную и законную деятельность, равно как и фактическое объявление воздушной блокады без какого-либо одобрения Совета Безопасности ООН, противоречат международному праву и его основополагающим принципам", - подчеркнули в Бюро, добавив, что любые односторонние меры, независимо от заявленных предлогов, подрывают стабильность и предсказуемость международных отношений.
Организация вновь заявила, что военные методы, принуждение, угрозы и попытки запугивания "не являются приемлемыми средствами урегулирования вопросов между государствами". Движение призвало все стороны, особенно внешних акторов, "проявлять максимальную сдержанность, избегать провокационных заявлений и агрессивных действий", а также отказаться от шагов, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность в регионе.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило после этого, что Соединенные Штаты скорее всего собираются проводить новые захваты подсанкционных нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы в рамках нового этапа усилий США по оказанию давления на латиноамериканскую страну.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
В миреВенесуэлаСШАКарибский бассейнДональд ТрампНиколас МадуроДвижение неприсоединенияООНФБР
 
 
