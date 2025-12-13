https://ria.ru/20251213/spetsoperatsiya-2061826207.html
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 13.12.2025
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и склад материальных средств в зоне действия группировки "Восток",... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:22:00+03:00
2025-12-13T12:22:00+03:00
2025-12-13T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 15 автомобилей в зоне действий "Востока" за сутки