Миронов предложил включить в курс истории описание операций СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 13.12.2025
Миронов предложил включить в курс истории описание операций СВО
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить в федеральные учебники по истории России описание ключевых операций...
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Миронов предложил включить в курс истории описание операций СВО

Миронов предложил включить в учебники по истории описание ключевых операций СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить в федеральные учебники по истории России описание ключевых операций СВО: обороны Мариуполя, штурма Авдеевки, битвы за Бахмут, боев за Суджу и операцию "Поток".
Обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть и поддержать следующие конкретные инициативы… Ветераны боевых действий настойчиво просят включить в федеральные учебники по истории России описание ключевых операций специальной военной операции, таких как оборона Мариуполя, штурм Авдеевки, битва за Бахмут, бои за Суджу. Особое внимание предлагается уделить уникальному опыту подземных операций "Поток", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что основой письма стали инициативы совета по делам ветеранов при председателе партии "Справедливая Россия". Он напомнил, что в конце ноября в Госдуме состоялось заседание, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования методов патриотического воспитания молодежи.
"По итогам обмена мнениями мы сформулировали конкретные предложения. Они касаются закрепления исторической правды об СВО в образовательных программах. "Справедливая Россия" предлагает создать единую федеральную мультимедийную библиотеку памяти СВО с интервью участников спецоперации, документальными материалами, виртуальными экскурсиями", - сообщил лидер партии.
Еще одно предложение, рассказал Миронов, касается создания на базе министерства просвещения постоянного рабочего координационного совета с обязательным включением в его состав представителей всероссийских ветеранских организаций, в том числа из числа входящих в состав совета по делам ветеранов.
Он, по словам политика, нужен для разработки единых федеральных стандартов и методик патриотического воспитания молодежи, что обеспечит непосредственное участие носителей боевого опыта в формировании содержания воспитательной работы.
"Мы предлагаем ввести в школах программы "Живой урок мужества" и "Ветеран – наставник школы", а также разработать специальные модули повышения квалификации для педагогов по эффективному взаимодействию с ветеранами", – добавил парламентарий.
Кроме того, он сообщил, что по всей России, во всех школах предлагается вводить уроки бдительности и безопасности, чтобы дети научились распознавать взрывоопасные предметы.
"Пора создавать специализированные классы и образовательные кластеры по изучению работы беспилотных летательных аппаратов. Для ведения таких уроков нужно привлекать ветеранов-операторов БПЛА", – также сказал лидер партии.
Миронов выразил уверенность, что внедрение ветеранского опыта и искреннего патриотизма в систему образования станет мощным ресурсом для формирования у подрастающего поколения целостного мировоззрения, основанного на служении Отечеству, правде, ответственности и справедливости.
