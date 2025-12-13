Миронов предложил включить в курс истории описание операций СВО

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил включить в федеральные учебники по истории России описание ключевых операций СВО: обороны Мариуполя, штурма Авдеевки, битвы за Бахмут, боев за Суджу и операцию "Поток".

Обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть и поддержать следующие конкретные инициативы… Ветераны боевых действий настойчиво просят включить в федеральные учебники по истории России описание ключевых операций специальной военной операции, таких как оборона Мариуполя , штурм Авдеевки , битва за Бахмут, бои за Суджу . Особое внимание предлагается уделить уникальному опыту подземных операций "Поток", - сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что основой письма стали инициативы совета по делам ветеранов при председателе партии " Справедливая Россия ". Он напомнил, что в конце ноября в Госдуме состоялось заседание, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования методов патриотического воспитания молодежи.

"По итогам обмена мнениями мы сформулировали конкретные предложения. Они касаются закрепления исторической правды об СВО в образовательных программах. "Справедливая Россия" предлагает создать единую федеральную мультимедийную библиотеку памяти СВО с интервью участников спецоперации, документальными материалами, виртуальными экскурсиями", - сообщил лидер партии.

Еще одно предложение, рассказал Миронов, касается создания на базе министерства просвещения постоянного рабочего координационного совета с обязательным включением в его состав представителей всероссийских ветеранских организаций, в том числа из числа входящих в состав совета по делам ветеранов.

Он, по словам политика, нужен для разработки единых федеральных стандартов и методик патриотического воспитания молодежи, что обеспечит непосредственное участие носителей боевого опыта в формировании содержания воспитательной работы.

"Мы предлагаем ввести в школах программы "Живой урок мужества" и "Ветеран – наставник школы", а также разработать специальные модули повышения квалификации для педагогов по эффективному взаимодействию с ветеранами", – добавил парламентарий.

Кроме того, он сообщил, что по всей России, во всех школах предлагается вводить уроки бдительности и безопасности, чтобы дети научились распознавать взрывоопасные предметы.

"Пора создавать специализированные классы и образовательные кластеры по изучению работы беспилотных летательных аппаратов. Для ведения таких уроков нужно привлекать ветеранов-операторов БПЛА", – также сказал лидер партии.