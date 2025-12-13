https://ria.ru/20251213/sochi-2061778802.html
В Сочи увеличился пассажиропоток на международных линиях
Пассажиропоток в Сочи на международных линиях увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом и составил более 1,7 миллиона человек, заявил глава города Андрей...
СОЧИ, 13 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в Сочи на международных линиях увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом и составил более 1,7 миллиона человек, заявил глава города Андрей Прошунин.
"С начала 2025 года пассажиропоток на международных линиях составил более 1,7 миллиона человек, что на 10% больше прошлогодних показателей", - сказал Прошунин на пресс-конференции.
Он рассказал, что в 2025 году заметен интерес жителей Китая
к Сочи
, а лидерами этого года по въездному потоку стали Саудовская Аравия
, Кувейт
, Бахрейн
, Иран
и ОАЭ
, а также страны СНГ
: Белоруссия
, Армения
, Казахстан
и Узбекистан
. Глава курорта также уточнил, что иностранные туристы чаще всего предпочитают отдыхать в горном кластере.
Прошунин отметил, что городу удалось преодолеть приостановку внешнеэкономической деятельности с 2022 года, он полагает, что интерес туристов из других стран к Сочи будет расти.