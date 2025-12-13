Рейтинг@Mail.ru
В Сочи увеличился пассажиропоток на международных линиях
Туризм
Туризм
 
01:10 13.12.2025
В Сочи увеличился пассажиропоток на международных линиях
В Сочи увеличился пассажиропоток на международных линиях - РИА Новости, 13.12.2025
В Сочи увеличился пассажиропоток на международных линиях
Пассажиропоток в Сочи на международных линиях увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом и составил более 1,7 миллиона человек, заявил глава города Андрей... РИА Новости, 13.12.2025
сочи, китай, саудовская аравия, снг, экономика, туризм
Туризм, Сочи, Китай, Саудовская Аравия, СНГ, Экономика, Туризм
В Сочи увеличился пассажиропоток на международных линиях

В Сочи пассажиропоток на международных линиях увеличился на десять процентов

Пассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 13 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в Сочи на международных линиях увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом и составил более 1,7 миллиона человек, заявил глава города Андрей Прошунин.
"С начала 2025 года пассажиропоток на международных линиях составил более 1,7 миллиона человек, что на 10% больше прошлогодних показателей", - сказал Прошунин на пресс-конференции.
Он рассказал, что в 2025 году заметен интерес жителей Китая к Сочи, а лидерами этого года по въездному потоку стали Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Иран и ОАЭ, а также страны СНГ: Белоруссия, Армения, Казахстан и Узбекистан. Глава курорта также уточнил, что иностранные туристы чаще всего предпочитают отдыхать в горном кластере.
Прошунин отметил, что городу удалось преодолеть приостановку внешнеэкономической деятельности с 2022 года, он полагает, что интерес туристов из других стран к Сочи будет расти.
