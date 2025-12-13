Рейтинг@Mail.ru
В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние
13:40 13.12.2025
В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние
В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние
Северное сияние наблюдалось в небе над Ленинградской областью минувшей ночью, сообщают пользователи в соцсетях и в телеграм-каналах. РИА Новости, 13.12.2025
ленинградская область, выборг, финский залив, общество
В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ленинградской областью минувшей ночью, сообщают пользователи в соцсетях и в телеграм-каналах.
"Северное сияние в центре Выборга. Выборг, залив Салакка-Лахти, 01:30", - сообщается в Telegram-канале "Астрофотоболото".
Также сообщается, что северное сияние наблюдали в районе Осиновецкого маяка и Шепелево.
"Ажурное сияние сегодня ночью на берегу Финского залива в Шепелево. Сначала на небе появились дюны, не частый вид, глазами скорее размытое серое облачко, но после часа ночи небо заполыхало ярко-ярко", - сообщают в Telegram-канале.
Полярное сияние с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ученые рассказали, где можно увидеть полярное сияние
29 октября, 22:00
 
Ленинградская область, Выборг, Финский залив
 
 
