В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние
Северное сияние наблюдалось в небе над Ленинградской областью минувшей ночью, сообщают пользователи в соцсетях и в телеграм-каналах. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T13:40:00+03:00
ленинградская область
общество
