Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Школам России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, общая продолжительность каникул должна составить не менее семи дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - говорится в сообщении.