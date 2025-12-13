Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 13.12.2025 (обновлено: 03:25 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/shkoly-2061785790.html
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников - РИА Новости, 13.12.2025
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников
Школам России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, общая продолжительность каникул должна составить не менее семи дней, сообщили... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:07:00+03:00
2025-12-13T03:25:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576573039_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_375061aa9cd5afc2097e4978013fb467.jpg
https://ria.ru/20251118/kanikuly-1589976809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576573039_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9bf69f7ab7c9c7fbe2dc992770af5fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников

РИА Новости: школам рекомендовано провести каникулы с 31 декабря по 11 января

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ученики в классе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Школам России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, общая продолжительность каникул должна составить не менее семи дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. Федеральным календарным учебным планом для обучающихся 1-11-х классов установлена продолжительность зимних каникул по окончании II четверти - девять календарных дней.
Каникулы в школе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Школьные каникулы 2025-2026: расписание по четвертям и триместрам
18 ноября, 12:14
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала