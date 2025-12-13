https://ria.ru/20251213/shkoly-2061785790.html
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников - РИА Новости, 13.12.2025
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников
Школам России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, общая продолжительность каникул должна составить не менее семи дней, сообщили... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:07:00+03:00
2025-12-13T03:07:00+03:00
2025-12-13T03:25:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576573039_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_375061aa9cd5afc2097e4978013fb467.jpg
https://ria.ru/20251118/kanikuly-1589976809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576573039_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9bf69f7ab7c9c7fbe2dc992770af5fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников
РИА Новости: школам рекомендовано провести каникулы с 31 декабря по 11 января
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Школам России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, общая продолжительность каникул должна составить не менее семи дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. Федеральным календарным учебным планом для обучающихся 1-11-х классов установлена продолжительность зимних каникул по окончании II четверти - девять календарных дней.