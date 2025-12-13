Салах вновь не попал в стартовый состав "Ливерпуля"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах не попал в стартовый состав на матч чемпионата Англии против "Брайтона" и начнет игру в запасе, сообщает команда в соцсети Х.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0. По данным Sky Sports, после переговоров с главным тренером Арне Слотом египтянина включили в заявку на игру с "Брайтоном". Салах не попадает в стартовый состав с 30 ноября.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
