Салах вновь не попал в стартовый состав "Ливерпуля"
Футбол
Футбол
 
17:23 13.12.2025
Салах вновь не попал в стартовый состав "Ливерпуля"
Салах вновь не попал в стартовый состав "Ливерпуля" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Салах вновь не попал в стартовый состав "Ливерпуля"
Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах не попал в стартовый состав на матч чемпионата Англии против "Брайтона" и начнет игру в запасе, сообщает команда... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
мохамед салах
арне слот
ливерпуль
брайтон энд хоув альбион
спорт, английская премьер-лига (апл), мохамед салах, арне слот, ливерпуль, брайтон энд хоув альбион
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Мохамед Салах, Арне Слот, Ливерпуль, Брайтон энд Хоув Альбион
Салах вновь не попал в стартовый состав "Ливерпуля"

Салах не попал в стартовый состав "Ливерпуля" на матч АПЛ против "Брайтона"

Мохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети футболиста
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах не попал в стартовый состав на матч чемпионата Англии против "Брайтона" и начнет игру в запасе, сообщает команда в соцсети Х.
"Ливерпуль" 13 декабря на своем поле сыграет с "Брайтоном" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
2 : 0
Брайтон
01‎’‎ • Уго Экитике
(Джо Гомес)
60‎’‎ • Уго Экитике
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. В понедельник форвард присутствовал на тренировке "красных", но не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0. По данным Sky Sports, после переговоров с главным тренером Арне Слотом египтянина включили в заявку на игру с "Брайтоном". Салах не попадает в стартовый состав с 30 ноября.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В "Ливерпуле" не уверены, продолжит ли Салах играть за команду
8 декабря, 22:14
 
Футбол Спорт АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Мохамед Салах Арне Слот Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
 
