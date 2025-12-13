Рейтинг@Mail.ru
В Москве проходит финал международного чемпионата "Битва роботов" - РИА Новости, 13.12.2025
16:42 13.12.2025
В Москве проходит финал международного чемпионата "Битва роботов"
В Москве проходит финал международного чемпионата "Битва роботов"
россия, индия, китай, дмитрий григоренко, технологии, москва
Россия, Индия, Китай, Дмитрий Григоренко, Технологии, Москва
© Чемпионат "Битва роботов"/ВКонтактеФинальный этап международного чемпионата "Битва роботов"
© Чемпионат "Битва роботов"/ВКонтакте
Финальный этап международного чемпионата "Битва роботов"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 30 команд из России, Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана вышли в финал международного чемпионата "Битва роботов", который проходит в субботу в Москве, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Москве прошел финальный этап Международного чемпионата "Битва Роботов". В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В финал вышли 32 команды из России, Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана. "Битва Роботов" проводится ежегодно с 2023 года при поддержке правительства России", - говорится в сообщении.
Всего участниками третьего сезона стали более 450 человек: 112 команд из восьми стран (России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Туниса, Китая и Бразилии). Это почти вдвое больше, чем в первом сезоне в 2023 году. Как отметил вице-премьер, это говорит о возрастающем интересе молодежи к робототехнике.
Участниками чемпионата становятся как школьники и студенты, так и частные любители, а также представители компаний. Соревнование проходит в двух категориях: "Битва роботов" (до 110 кг) - для участников всех возрастов; "Битва мини-роботов" (до 1,5 кг) - для участников 10–17 лет.
"Такие мероприятия позволяют формировать вовлеченных специалистов и давать им возможность реализовывать свои таланты уже в столь юном возрасте. Государство активно поддерживает интерес молодых людей к робототехнике и цифровым технологиям, ведь именно их руками будет создаваться будущая цифровая экономика и российские технологии", – отметил Григоренко.
Самые перспективные участники направляются на робототехнические стажировки, и в текущем году заключено уже 10 подобных соглашений о стажировках с ведущими российскими IT-компаниями. Уже 30 участников прошли предварительный отбор и готовы к стажировкам, еще двое получили предложения и уже начали проходить практику, рассказали в аппарате.
