В Москве проходит финал международного чемпионата "Битва роботов"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 30 команд из России, Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана вышли в финал международного чемпионата "Битва роботов", который проходит в субботу в Москве, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Индии, Китая, Туниса, Бразилии и "В Москве прошел финальный этап Международного чемпионата "Битва Роботов". В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко . В финал вышли 32 команды из России Ирана . "Битва Роботов" проводится ежегодно с 2023 года при поддержке правительства России", - говорится в сообщении.

Всего участниками третьего сезона стали более 450 человек: 112 команд из восьми стран (России, Белоруссии , Индии, Ирана, Казахстана , Туниса, Китая и Бразилии). Это почти вдвое больше, чем в первом сезоне в 2023 году. Как отметил вице-премьер, это говорит о возрастающем интересе молодежи к робототехнике.

Участниками чемпионата становятся как школьники и студенты, так и частные любители, а также представители компаний. Соревнование проходит в двух категориях: "Битва роботов" (до 110 кг) - для участников всех возрастов; "Битва мини-роботов" (до 1,5 кг) - для участников 10–17 лет.

« "Такие мероприятия позволяют формировать вовлеченных специалистов и давать им возможность реализовывать свои таланты уже в столь юном возрасте. Государство активно поддерживает интерес молодых людей к робототехнике и цифровым технологиям, ведь именно их руками будет создаваться будущая цифровая экономика и российские технологии", – отметил Григоренко.