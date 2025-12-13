Путин поприветствовал участников фестиваля "Площадь искусств"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей юбилейного XXV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", отметив, что форум развивается и зажигает на музыкальном небосводе новые "звёзды".
"Приветствую вас по случаю открытия в Санкт-Петербурге юбилейного XXV Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств"... форум развивается, обогащается интересными замыслами, вовлекает в свою орбиту новых участников – как признанных мэтров, так и талантливую молодёжь, зажигает на музыкальном небосводе новые "звёзды", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент отметил, что проект по праву считается подлинным украшением культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Фестиваль бережно сохраняет сложившиеся за многие годы традиции и уникальное творческое наследие создателя фестиваля – Юрия Хатуевича Темирканова, добавил Путин.
Лидер России выразил уверенность в том, что "Площадь искусств" как всегда порадует своих гостей насыщенной, содержательной программой, познакомит их с выступлениями прославленных исполнителей и всемирно известных симфонических коллективов. Он отметил, что особое место в афише нынешнего фестиваля будет уделено произведениям Дмитрия Шостаковича, имя которого вот уже полвека с гордостью носит Санкт-Петербургская академическая филармония.