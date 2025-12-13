"Как в Лондоне": Когда придет настоящая зима — новый прогноз синоптиков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На улицах России гирлянды, ярмарки, запах горячего шоколада, но чувство праздника все равно не включается: снег тает быстрее, чем успевает появиться, а температура держится чуть выше нуля.

Синоптики решили снова успокоить — или напугать — новыми прогнозами на зиму. Что будет в преддверии Нового года?

Краткий прогноз

Синоптик Александр Ильин уверяет: новогодняя ночь пройдет без суровых морозов, но со снегом, которого Москве так не хватает.

"Ожидаем, что 31 декабря в дневные часы температура воздуха в московском регионе будет находиться в пределах от 0 до -5 градусов. Днем и ночью 31-го будет идти снег, вечером тоже местами ожидается небольшой снег. А ночью 1 января температура в регионе может понизиться до -3…-8 градусов. Днем снова от 0 до -5. Но еще днем 1 января будет идти небольшой снег", — говорит Ильин.

Так что зимняя открытка, которую горожане ждут уже несколько недель, все же появится.

Северная столица ждет свой вариант зимы

Но местные синоптики призывают не спешить с выводами. Петербург, как обычно, ведет свою игру. Долгосрочные прогнозы обещают традиционный для города морозец: около -7 днем и -10 ночью, плюс вероятность осадков. Но главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов просит не относиться к этим цифрам слишком серьезно.

"Точные прогнозы на новогоднюю ночь пока сделать нельзя — все непонятно и неустойчиво в атмосфере. Может, за неделю станет понятно, что там будет", — поясняет он.

Питерцы привыкли, что погода здесь может перевернуться за ночь: метель сменится дождем, лед слякотью, а потом снова вернется мороз. Город на Неве остается верен себе.

В остальных регионах — полноценная зима

От умеренного холода до настоящих сибирских морозов. Приволжский регион встретит Новый год скрипучим морозцем: днем около -11, ночью примерно -13, местами возможен снег. На Урале будет чуть холоднее — до -13 днем и -15 ночью, и там тоже обещают осадки.

А вот Сибирь, как обычно, не подводит: -20 днем, -23 ночью, и плотные снегопады, которые превращают города в белые лабиринты.

Дальневосточный округ готовит совсем суровый вариант: -22 днем и -26 ночью, местами температура рухнет до -37.

Юг страны живет в параллельной реальности. В Сочи — около +10 днем и +5 ночью, вероятны дожди. Краснодар — прохладнее, +3 днем, ночью легкий минус и возможность небольшого снегопада.

Пока это предварительные сводки, но уже ясно: никаких резких погодных аномалий под Новый год не ожидается.

Синоптики уже окрестили предстоящую зиму одной из самых нестабильных за последние десятилетия. Вместо привычного чередования морозов и коротких оттепелей нас ждут настоящие климатические американские горки: плюс сменяется минусом буквально за сутки, метель появляется из ниоткуда, а дождь может внезапно ударить по еще не растаявшему снегу.

Эти скачки — следствие глобальных процессов, которые давно вышли на поверхность. Глобальное потепление, которое когда-то казалось абстрактной угрозой, проявилось настолько явно, что изменило уже саму структуру российского климата.

Что будет в январе 2026 года

Научный руководитель Гидрометцентра не скрывает: готовьтесь к одному из самых холодных январей

Роман Вильфанд рассказал , что начало 2026 года станет контрастом к теплым зимам последних лет: "Январь 2026 года будет очень холодный, давно такого не было. Ожидается температура на четыре градуса ниже нормы, а если бы мы использовали старую норму, то и вовсе на шесть-семь".

© Depositphotos.com / Aleksandra Raspopina Автомобильная дорога и железнодорожный мост в Архангельске © Depositphotos.com / Aleksandra Raspopina Автомобильная дорога и железнодорожный мост в Архангельске

Под старой нормой он имеет в виду данные наблюдений середины и конца XX века. Если ориентироваться на них, Москва уже давно живет в другом климате. Так, за последние 30 лет средняя температура января выросла на 3,3 градуса.

"Центральный месяц зимы перестал быть зимним. Это уже климат юга Франции", — говорит Вильфанд.

Не температура пугает — пугают темпы

Почему ученые говорят о беспрецедентном ускорении климатических изменений

Вильфанд объясняет: сама по себе высокая или низкая температура — не катастрофа. За историю Земли она бывала и выше на десять градусов, и ниже. Но никогда за миллионы лет изменения не происходили так быстро.

© Depositphotos.com / YuliaB Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге © Depositphotos.com / YuliaB Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге

"Когда климат меняется эволюционно — за сотни или тысячи лет — природа успевает приспособиться. Сейчас адаптироваться придется куда быстрее", — подчеркивает он.

Локально потепление проявляется вовсе не комфортом, а дестабилизацией погоды. Больше экстремальных явлений: затяжные ливни, тропические дожди, аномальная жара, внезапные морозы.

Вильфанд приводит пример прошедшего лета: "В июле три раза шли дожди, которые по всем параметрам походили на тропические — стена воды, 60 миллиметров осадков за час. Таких событий раньше не было".

Что ждет регионы

Изменения коснутся не только столицы . Для каждого региона уже составлены прогнозы, показывающие, как именно глобальное потепление скажется на жизни людей.

На юге Центрального федерального округа — в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях, температура продолжит расти, а режим осадков изменится. Зимой снега станет больше, а вот летом участятся засухи. Это напрямую повлияет на сельское хозяйство — придется перестраивать привычные схемы.