"Как в Лондоне": Когда придет настоящая зима — новый прогноз синоптиков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На улицах России гирлянды, ярмарки, запах горячего шоколада, но чувство праздника все равно не включается: снег тает быстрее, чем успевает появиться, а температура держится чуть выше нуля.
Синоптики решили снова успокоить — или напугать — новыми прогнозами на зиму. Что будет в преддверии Нового года?
Краткий прогноз
Синоптик Александр Ильин уверяет: новогодняя ночь пройдет без суровых морозов, но со снегом, которого Москве так не хватает.
Прохожие возле ГУМа в Москве
"Ожидаем, что 31 декабря в дневные часы температура воздуха в московском регионе будет находиться в пределах от 0 до -5 градусов. Днем и ночью 31-го будет идти снег, вечером тоже местами ожидается небольшой снег. А ночью 1 января температура в регионе может понизиться до -3…-8 градусов. Днем снова от 0 до -5. Но еще днем 1 января будет идти небольшой снег", — говорит Ильин.
Так что зимняя открытка, которую горожане ждут уже несколько недель, все же появится.
Северная столица ждет свой вариант зимы
Но местные синоптики призывают не спешить с выводами. Петербург, как обычно, ведет свою игру. Долгосрочные прогнозы обещают традиционный для города морозец: около -7 днем и -10 ночью, плюс вероятность осадков. Но главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов просит не относиться к этим цифрам слишком серьезно.
Предновогодний Санкт-Петербург
"Точные прогнозы на новогоднюю ночь пока сделать нельзя — все непонятно и неустойчиво в атмосфере. Может, за неделю станет понятно, что там будет", — поясняет он.
Питерцы привыкли, что погода здесь может перевернуться за ночь: метель сменится дождем, лед слякотью, а потом снова вернется мороз. Город на Неве остается верен себе.
В остальных регионах — полноценная зима
От умеренного холода до настоящих сибирских морозов. Приволжский регион встретит Новый год скрипучим морозцем: днем около -11, ночью примерно -13, местами возможен снег. На Урале будет чуть холоднее — до -13 днем и -15 ночью, и там тоже обещают осадки.
А вот Сибирь, как обычно, не подводит: -20 днем, -23 ночью, и плотные снегопады, которые превращают города в белые лабиринты.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди во время заката на смотровой площадке Николаевской сопки — самой высокой географической точки в черте города Красноярска
Люди во время заката на смотровой площадке Николаевской сопки — самой высокой географической точки в черте города Красноярска
Дальневосточный округ готовит совсем суровый вариант: -22 днем и -26 ночью, местами температура рухнет до -37.
Юг страны живет в параллельной реальности. В Сочи — около +10 днем и +5 ночью, вероятны дожди. Краснодар — прохладнее, +3 днем, ночью легкий минус и возможность небольшого снегопада.
Пока это предварительные сводки, но уже ясно: никаких резких погодных аномалий под Новый год не ожидается.
Синоптики уже окрестили предстоящую зиму одной из самых нестабильных за последние десятилетия. Вместо привычного чередования морозов и коротких оттепелей нас ждут настоящие климатические американские горки: плюс сменяется минусом буквально за сутки, метель появляется из ниоткуда, а дождь может внезапно ударить по еще не растаявшему снегу.
Эти скачки — следствие глобальных процессов, которые давно вышли на поверхность. Глобальное потепление, которое когда-то казалось абстрактной угрозой, проявилось настолько явно, что изменило уже саму структуру российского климата.
Что будет в январе 2026 года
Научный руководитель Гидрометцентра не скрывает: готовьтесь к одному из самых холодных январей
Роман Вильфанд рассказал, что начало 2026 года станет контрастом к теплым зимам последних лет: "Январь 2026 года будет очень холодный, давно такого не было. Ожидается температура на четыре градуса ниже нормы, а если бы мы использовали старую норму, то и вовсе на шесть-семь".
© Depositphotos.com / Aleksandra RaspopinaАвтомобильная дорога и железнодорожный мост в Архангельске
© Depositphotos.com / Aleksandra Raspopina
Автомобильная дорога и железнодорожный мост в Архангельске
Под старой нормой он имеет в виду данные наблюдений середины и конца XX века. Если ориентироваться на них, Москва уже давно живет в другом климате. Так, за последние 30 лет средняя температура января выросла на 3,3 градуса.
"Центральный месяц зимы перестал быть зимним. Это уже климат юга Франции", — говорит Вильфанд.
Не температура пугает — пугают темпы
Почему ученые говорят о беспрецедентном ускорении климатических изменений
Вильфанд объясняет: сама по себе высокая или низкая температура — не катастрофа. За историю Земли она бывала и выше на десять градусов, и ниже. Но никогда за миллионы лет изменения не происходили так быстро.
© Depositphotos.com / YuliaBЛюди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
© Depositphotos.com / YuliaB
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
"Когда климат меняется эволюционно — за сотни или тысячи лет — природа успевает приспособиться. Сейчас адаптироваться придется куда быстрее", — подчеркивает он.
Локально потепление проявляется вовсе не комфортом, а дестабилизацией погоды. Больше экстремальных явлений: затяжные ливни, тропические дожди, аномальная жара, внезапные морозы.
Вильфанд приводит пример прошедшего лета: "В июле три раза шли дожди, которые по всем параметрам походили на тропические — стена воды, 60 миллиметров осадков за час. Таких событий раньше не было".
Что ждет регионы
Изменения коснутся не только столицы. Для каждого региона уже составлены прогнозы, показывающие, как именно глобальное потепление скажется на жизни людей.
Девушка на одной из улиц в Москве
На юге Центрального федерального округа — в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях, температура продолжит расти, а режим осадков изменится. Зимой снега станет больше, а вот летом участятся засухи. Это напрямую повлияет на сельское хозяйство — придется перестраивать привычные схемы.
"Таким образом, к изменениям климата придется адаптироваться. И сейчас во всех министерствах и ведомствах уже намечены планы, которые помогут минимизировать негативные последствия и использовать позитивные факторы", — подытоживает Вильфанд.