Декабрьский снег пошел в Москве
Декабрьский снег пошел на юго-востоке Москвы во вторник вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
москва
