Декабрьский снег пошел в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
22:50 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/sneg-2060973387.html
Декабрьский снег пошел в Москве
Декабрьский снег пошел в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Декабрьский снег пошел в Москве
Декабрьский снег пошел на юго-востоке Москвы во вторник вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2025
Декабрьский снег пошел в Москве

Декабрьский снег пошел на юго-востоке Москвы во вторник вечером

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Декабрьский снег пошел на юго-востоке Москвы во вторник вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал РИА Новости, что во вторник ожидаются небольшие осадки в виде слабого снега.
Снег пошел на юго-востоке столицы, а также затронул центральный административный округ и север Москвы.
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды
