Рейтинг@Mail.ru
В Польше опубликовали отчет о влиянии ФСБ на Службу контрразведки - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 13.12.2025 (обновлено: 22:00 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/polsha-2061888541.html
В Польше опубликовали отчет о влиянии ФСБ на Службу контрразведки
В Польше опубликовали отчет о влиянии ФСБ на Службу контрразведки - РИА Новости, 13.12.2025
В Польше опубликовали отчет о влиянии ФСБ на Службу контрразведки
Бюро национальной безопасности Польши опубликовало в субботу отчет о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки Польши. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:58:00+03:00
2025-12-13T22:00:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
кароль навроцкий
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
https://ria.ru/20251029/polsha-2051351613.html
https://ria.ru/20250908/polsha-2040412917.html
https://ria.ru/20251021/zaderzhanie-2049567815.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск, кароль навроцкий, нато
В мире, Польша, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, НАТО
В Польше опубликовали отчет о влиянии ФСБ на Службу контрразведки

В Польше опубликовали доклад о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Бюро национальной безопасности Польши опубликовало в субботу отчет о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки Польши.
Речь идет об отчете комиссии по расследованию "российского и белорусского влияния на безопасность Польши в 2004-2024 годах", которая являлась вспомогательным органом премьер-министра. Она была создана распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года. В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил эту комиссию.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Польше оценили работу комиссии по изучению влияния России и Белоруссии
29 октября, 02:05
Однако, в субботу, Бюро национальной безопасности, которое подчиняется президенту Польши Каролю Навроцкому, находящемуся в оппозиции к премьер-министру Дональду Туску, опубликовало часть доклада этой комиссии, касающуюся контактов спецслужб Польши и России в 2010-2014 годах, когда у власти также находилось правительство под руководством Туска.
В выводах доклада говорится, что "Служба военной контрразведки, являясь учреждением, одной из основных задач которого является это защита Вооруженных сил Польши от угроз со стороны иностранных спецслужб, подверглась влиянию Российской Федерации".
В документе говорится, что глава Службы военной контрразведки бригадный генерал Янус Носек "подчиняясь влиянию ФСБ, пользуясь согласием со стороны руководства государства, в том числе согласием премьер-министра Дональда Туска на сотрудничество с ФСБ" "активизировал контакты с ФСБ, что 11 сентября 2013 года привело к подписание в Петербурге соглашения между Службой военной контрразведки Республики Польша и Федеральной службой безопасности РФ о сотрудничестве и взаимодействии в области военной контрразведки".
Там же утверждается, что в период с апреля 2010 года по декабрь 2011 года сотрудничество спецслужб двух стран велось "без официального согласия премьер-министра и без ведома министра национальной обороны".
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны
8 сентября, 13:04
Также авторы доклада, проанализировав сотрудничество Службы военной контрразведки и ФСБ пришли к выводу, что "цели ФСБ противоречили целям Польши и НАТО".
Кроме того, в докладе утверждается, что в 2010-2014 годах состоялось не менее 107 встреч руководства Службы военной контрразведки с представителями ФСБ, большинство из которых не было задокументировано и долгое время скрывались от Бюро национальной безопасности Польши.
Ранее сообщалось, что работа данной комиссии стоила бюджету 3,3 миллиона злотых (около 910 тысяч долларов). Большинство денег комиссия потратила на зарплаты 12 своим сотрудникам - 2,871 миллиона злотых (около 790 тысяч долларов).
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Польше заявили о задержании 55 человек, якобы работавших на Россию
21 октября, 13:19
 
В миреПольшаДональд ТускКароль НавроцкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала