В Польше опубликовали отчет о влиянии ФСБ на Службу контрразведки

ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Бюро национальной безопасности Польши опубликовало в субботу отчет о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки Польши.

Речь идет об отчете комиссии по расследованию "российского и белорусского влияния на безопасность Польши в 2004-2024 годах", которая являлась вспомогательным органом премьер-министра. Она была создана распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года. В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил эту комиссию.

Однако, в субботу, Бюро национальной безопасности, которое подчиняется президенту Польши Каролю Навроцкому , находящемуся в оппозиции к премьер-министру Дональду Туску, опубликовало часть доклада этой комиссии, касающуюся контактов спецслужб Польши и России в 2010-2014 годах, когда у власти также находилось правительство под руководством Туска.

В выводах доклада говорится, что "Служба военной контрразведки, являясь учреждением, одной из основных задач которого является это защита Вооруженных сил Польши от угроз со стороны иностранных спецслужб, подверглась влиянию Российской Федерации".

В документе говорится, что глава Службы военной контрразведки бригадный генерал Янус Носек "подчиняясь влиянию ФСБ , пользуясь согласием со стороны руководства государства, в том числе согласием премьер-министра Дональда Туска на сотрудничество с ФСБ" "активизировал контакты с ФСБ, что 11 сентября 2013 года привело к подписание в Петербурге соглашения между Службой военной контрразведки Республики Польша и Федеральной службой безопасности РФ о сотрудничестве и взаимодействии в области военной контрразведки".

Там же утверждается, что в период с апреля 2010 года по декабрь 2011 года сотрудничество спецслужб двух стран велось "без официального согласия премьер-министра и без ведома министра национальной обороны".

Также авторы доклада, проанализировав сотрудничество Службы военной контрразведки и ФСБ пришли к выводу, что "цели ФСБ противоречили целям Польши и НАТО ".

Кроме того, в докладе утверждается, что в 2010-2014 годах состоялось не менее 107 встреч руководства Службы военной контрразведки с представителями ФСБ, большинство из которых не было задокументировано и долгое время скрывались от Бюро национальной безопасности Польши.

Ранее сообщалось, что работа данной комиссии стоила бюджету 3,3 миллиона злотых (около 910 тысяч долларов). Большинство денег комиссия потратила на зарплаты 12 своим сотрудникам - 2,871 миллиона злотых (около 790 тысяч долларов).