Поезд из Самары в Петербург задержали из-за схода грузовых вагонов

В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.

По его словам, железнодорожники делают все необходимое для оперативного восстановления габарита пути, для этого на станцию направлены три восстановительных поезда.