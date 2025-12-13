https://ria.ru/20251213/poezd-2061851281.html
Поезд из Самары в Петербург задержали из-за схода грузовых вагонов
Поезд сообщением Самара – Санкт-Петербург задерживается в связи с ситуацией на станции Чаис, где произошел сход грузовых вагонов, сообщил губернатор Пензенской...
происшествия
самара
санкт-петербург
пензенская область
самара
санкт-петербург
пензенская область
Поезд из Самары в Петербург задерживается из-за схода вагонов на станции Чаис