Поезд из Самары в Петербург задержали из-за схода грузовых вагонов
15:29 13.12.2025 (обновлено: 15:42 13.12.2025)
Поезд из Самары в Петербург задержали из-за схода грузовых вагонов
Поезд сообщением Самара – Санкт-Петербург задерживается в связи с ситуацией на станции Чаис, где произошел сход грузовых вагонов, сообщил губернатор Пензенской... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия, самара, санкт-петербург, пензенская область
Поезд из Самары в Петербург задержали из-за схода грузовых вагонов

Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Поезд сообщением Самара – Санкт-Петербург задерживается в связи с ситуацией на станции Чаис, где произошел сход грузовых вагонов, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.
"В связи с ситуацией на станции Чаис задерживается пассажирский поезд 64 сообщением Самара - Санкт-Петербург. Для максимально возможного сокращения времени задержки пассажирского состава задействован локомотив, с помощью которого поезд проследует до станции Рузаевка, затем в Пензу, далее по маршруту следования", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, железнодорожники делают все необходимое для оперативного восстановления габарита пути, для этого на станцию направлены три восстановительных поезда.
Цистерны с пропаном-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов
Происшествия
 
 
