Тайну гибели первой советской подлодки в Заполярье раскроют спустя 85 лет

МОТОВСКИЙ ЗАЛИВ (Баренцево море), 13 дек – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Экспедиция "Русские корабли" фонда "Люди моря" обследовала лежащую в Мотовском заливе Баренцева моря первую советскую подводную лодку "Декабрист", которая затонула в 1940-м году при невыясненных обстоятельствах, и сделали несколько десятков тысяч снимков, чтобы в дальнейшем построить цифровую модель и раскрыть тайну гибели субмарины. За ходом работ на борту и на глубине 256 метров наблюдала корреспондент РИА Новости.

Мотовский залив находится между мурманским берегом и полуостровами Средний и Рыбачий. В декабре здесь стоит полярная ночь, небо – сумеречное, море – тяжелое, берега – заснеженные и безлюдные.

© Фото фонда "Люди моря" Подводная съемка подводной лодки "Декабрист", лежащей на глубине 256 метров © Фото фонда "Люди моря" Подводная съемка подводной лодки "Декабрист", лежащей на глубине 256 метров

Многофункциональное судно Морской спасательной службы "Сивуч", на время ставшее базой для экспедиции, останавливается точно над братской могилой. Когда буксир застывает в заданной точке, воцаряется тишина и на палубе, где выстраиваются все участники экспедиции, отдавая дань памяти погибшему здесь 85 лет назад экипажу подводной лодки. Один из главных участников и вахты памяти, и предстоящих исследований – гигантский телеуправляемый необитаемый подводный комплекс весом в семь тонн. Бережно держа в стальных "руках" венок с черной бескозыркой и табличку, он начинает погружение к первенцу советского подводного флота.

"Декабрист" - головной проект первой серии советских подводных лодок, и многие конструктивные решения, которые использовались на ней, применялись в отечественном флоте впервые. Лодку заложили на Балтийском заводе в марте 1927-го, через полтора года спустили на воду, а 12 ноября 1930-го торжественно подняли флаг – с этого дня по роковому стечению обстоятельств начался отсчет в 10 лет до момента гибели. В мае 1933-го "Д-1" вместе с лодкой того же проекта "Д-2" отправилась на Север , чтобы составить костяк Северной военной флотилии. В боевых столкновениях она не участвовала, но первой отправилась в дальние походы в арктических широтах, стала кузницей кадров для подводного флота.

© Фото из архива фонда "Люди моря" И.В. Сталин на борту подводной лодки "Декабрист" в 1933-м году © Фото из архива фонда "Люди моря" И.В. Сталин на борту подводной лодки "Декабрист" в 1933-м году

В советско-финляндскую войну лодка вела разведку, участвовала в блокаде побережья, но в бой с врагом не вступила ни разу. При этом во многом она стала пионером, возглавив эпоху "первых" - впервые вышла в Карское море , впервые осуществила переход из Балтийского моря в Баренцево по Беломорско-Балтийскому каналу, впервые провела максимальное количество времени под водой во время дальнего похода 1938-го года.

На свои последние учения "Д-1" вышла в Мотовский 13 ноября 1940 года с 55 моряками на борту. В назначенный срок не всплыла и не вышла на связь. Поиск начали сразу же, но результатов он не принес. В последующие годы "Декабриста" искали много раз и только в 2014 году поисково-спасательные силы Северного флота лодку обнаружили.

© Фото из архива фонда "Люди моря" Подводная лодка "Декабрист" на реке Карелке © Фото из архива фонда "Люди моря" Подводная лодка "Декабрист" на реке Карелке

"Изначально было три или четыре версии гибели: подрыв на дрейфующей мине, атака иностранной подводной лодки и техническая неисправность. После того, как подводная лодка была обнаружена, основной версией считается внутренний взрыв в корпусе подводной лодки", - рассказал РИА Новости гидрограф, исследователь истории Северного флота Алексей Корнис

Тогда погиб весь экипаж, большинству не было и 30 лет. Командиру Федору Ельтищеву едва исполнилось 28.

© РИА Новости / Анастасия Яконюк Венок с бескозыркой, который опустили на воду в месте гибели подводной лодки "Декабрист" © РИА Новости / Анастасия Яконюк Венок с бескозыркой, который опустили на воду в месте гибели подводной лодки "Декабрист"

Подводный аппарат скользит вдоль корпуса "Декабриста" - такое четкое изображение субмарины исследователи, которые долгое время изучали эту историю лишь по документам, картам и архивным данным, видят впервые. Телеуправляемый комплекс работает на глубинах до трех километров, камера делает десятки тысяч снимков высокого разрешения, словно сканирует каждый сантиметр корпуса, что после обработки позволит построить трехмерную модель объекта.

На картинке легко различимы горизонтальный руль, шпигаты, швартовные тумбы – все заросло водорослями, покрыто ракушками, вокруг лодки косяками ходит треска. Проведенное подводное обследование показало, что у 76-метровой лодки отсутствует кормовой фрагмент длиной около 30 метров, что косвенно подтверждает версию взрыва. Для создания 3D модели необходимо порядка двух суток непрерывной съемки, около 20 тысяч пар фотографий и несколько недель обработки. Позже лодка станет виртуальным музеем на ГИС-портале "Россия – от моря до моря", где уже заняли свое место советская "М-49" и американская "Ваху".

© РИА Новости / Анастасия Яконюк Участник экспедиции "Русские корабли" наблюдает за подводной съемкой на мониторе © РИА Новости / Анастасия Яконюк Участник экспедиции "Русские корабли" наблюдает за подводной съемкой на мониторе

"Наша ключевая идея - сохранение истории, того, чем можно и нужно гордиться. Это дань уважения и наша обязанность - сохранять историю тех людей, которые передали нам эстафетную палочку жизни, для того чтобы мы могли ее также спокойно передать следующим поколениям", - сказал РИА Новости президент фонда "Люди моря" Артем Мельников.

Он поясняет: установление истины – не просто удовлетворение любопытства, желание разгадать загадку истории, но и обычное человеческое стремление сохранить память. "Я человек православный, и почти уверен, что они все видят, и им приятно, что о них помнят", - признается Мельников.

© РИА Новости / Анастасия Яконюк Венок и мемориальная табличка, прикрепленные к манипулятору телеуправляемого подводного аппарата © РИА Новости / Анастасия Яконюк Венок и мемориальная табличка, прикрепленные к манипулятору телеуправляемого подводного аппарата

Дно Баренцева моря – место последнего упокоения множества кораблей и судов. Самые драматичные события, происходившие здесь, связаны с историей Великой Отечественной войны. В губе Ура на глубине 217 метров лежит сторожевой корабль "Штиль". Впрочем, сторожевиком ему пришлось побыть совсем недолго – большую часть своей короткой жизни (ему так же, как "Декабристу", судьба отсчитала всего 10 лет) он выходил в море и ловил рыбу.

""Штиль" - переоборудованный рыболовный траулер "Лещ", был мобилизован в начале войны и погиб в июле 1941-го года после налета немецкой авиации на входе в губу Ура. Сторожевик обнаружен в 2022-м году в ходе комплексной экспедиции Северного флота и РГО "Помни войну" совместно специалистами гидрографической службы Северного флота и ООО "Фертоинг"", - рассказал Корнис.

Подводная съемка сторожевого корабля "Штиль", лежащего на глубине 217 метров Подводная съемка сторожевого корабля "Штиль", лежащего на глубине 217 метров

"Сивуч" снова встает точно над могилой корабля, и аппарат спускается на глубину – с 19 июля 1941 года таким "Штиль" никто не видел. Подводная камера позволила рассмотреть орудия на палубе, поднятые вверх, мачты, леера и даже машинный телеграф, стрелка которого застыла в положении "полный назад". По мнению исследователей, уже это позволяет в общих чертах понять, что происходило на борту в последние минуты перед тем, как корабль пошел ко дну.

"Штиль" получил сильные повреждения в кормовой части правого борта, по архивным данным, он затонул в течение 30 секунд, став одной из первых жертв немецкой авиации на севере. Погибли 24 человека. Участники экспедиции закрепили на корпусе сторожевика мемориальную табличку с цитатой из романа Валентина Пикуля "Крейсера": "Корабли – как и люди, они тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии".