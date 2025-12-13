Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователями предъявлено обвинение директору рынка, где после пожара было обнаружено тело женщины, обвиняемый предоставил в аренду помещения с нарушением норм и правил противопожарной безопасности, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Обвинение предъявлено директору рынка "Правобережный" Невского района Санкт-Петербурга. Следствием установлено, что обвиняемый предоставил в аренду помещения рынка для последующей продажи товаров продовольственного и иного назначения неограниченному кругу лиц с нарушением норм и правил противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Днем 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, еще двое мужчин были госпитализированы. Как сообщало ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.
По факту пожара на рынке было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).