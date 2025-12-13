Рейтинг@Mail.ru
Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре
13.12.2025
20:39 13.12.2025
Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре
Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре - РИА Новости, 13.12.2025
Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Директору рынка в Петербурге предъявлено обвинение по делу о пожаре

В Петербурге директору рынка предъявили обвинение по делу о пожаре

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователями предъявлено обвинение директору рынка, где после пожара было обнаружено тело женщины, обвиняемый предоставил в аренду помещения с нарушением норм и правил противопожарной безопасности, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Обвинение предъявлено директору рынка "Правобережный" Невского района Санкт-Петербурга. Следствием установлено, что обвиняемый предоставил в аренду помещения рынка для последующей продажи товаров продовольственного и иного назначения неограниченному кругу лиц с нарушением норм и правил противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге
11 декабря, 14:56
Днем 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, еще двое мужчин были госпитализированы. Как сообщало ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения.
По факту пожара на рынке было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Пожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге
11 декабря, 13:14
 
