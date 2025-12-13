https://ria.ru/20251213/peterburg-2061839960.html
В Петербурге иномарка врезалась в фонарный столб, один человек погиб
В Петербурге иномарка врезалась в фонарный столб, один человек погиб - РИА Новости, 13.12.2025
В Петербурге иномарка врезалась в фонарный столб, один человек погиб
Водитель иномарки в Санкт-Петербурге, наехав на бордюр, врезался в фонарный столб, он погиб, а пассажирка получила тяжелые травмы, сообщила пресс-служба
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
В Петербурге иномарка врезалась в фонарный столб, один человек погиб
