В Петербурге иномарка столкнулась с двумя машинами на встречке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Водитель иномарки последовательно столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в аварии пострадали сам водитель и его пассажир, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ДТП произошло около 8.40 мск в субботу, кода водитель Chery Tiggo7 ехал от Паткановской улицы по Октябрьской набережной.
«
"Возле дома 98 при неустановленных обстоятельствах (водитель – ред.) совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q7... после чего столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 22-летнего водителя, двигавшегося также во встречном направлении. В результате столкновения Hyundai совершил наезд на стену здания", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии водитель Chery Tiggo и его пассажир получили травмы средней тяжести, они госпитализированы.
По факту ДТП организована проверка.
