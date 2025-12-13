Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сделал заявление о переговорах с Путиным - РИА Новости, 14.12.2025
15:10 13.12.2025 (обновлено: 01:22 14.12.2025)
Эрдоган сделал заявление о переговорах с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил переговоры с Владимиром Путиным, прошедшие в пятницу в Ашхабаде, его слова приводит телеканал NTV. РИА Новости, 14.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил переговоры с Владимиром Путиным, прошедшие в пятницу в Ашхабаде, его слова приводит телеканал NTV.
"Мы провели с господином (Владимиром — Прим. Ред.) Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу", — сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия
12 декабря, 07:58
Турецкий лидер подчеркнул, что ждет президента России в любое время. По его словам, они договорились встретиться в ближайшее время.
Эрдоган заверил, что отношения Москвы и Анкары имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие.
По его словам, во время беседы в основном обсуждались вопросы, касающиеся украинского конфликта и его мирного урегулирования. Эрдоган подчеркнул, что Путин знает позицию Турции, которую они доносят до всех партнеров.
Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Российский лидер принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В график Путина также были внесены несколько международных встреч: он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Эрдоган и Путин в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по Украине
12 декабря, 16:33
 
