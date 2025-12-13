https://ria.ru/20251213/peregovory-2061848886.html
Эрдоган сделал заявление о переговорах с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил переговоры с Владимиром Путиным, прошедшие в пятницу в Ашхабаде, его слова приводит телеканал NTV. РИА Новости, 14.12.2025
Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Путиным в Ашхабаде