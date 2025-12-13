Рейтинг@Mail.ru
Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 13.12.2025 (обновлено: 00:25 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/peregovory-2061775430.html
Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже
Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже - РИА Новости, 13.12.2025
Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже
Американская делегация в субботу может принять участие в переговорах в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которых... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T00:24:00+03:00
2025-12-13T00:25:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
https://ria.ru/20251212/es-2061757035.html
https://ria.ru/20251212/kreml-2061664259.html
https://ria.ru/20251211/ssha-2061527017.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже

Делегация США может отправиться в Париж для обсуждения мирного плана Трампа

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американская делегация в субботу может принять участие в переговорах в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которых планируется обсудить мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Сам Трамп и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявляли, что США отправятся на встречу только если сочтут, что сделка по урегулированию достижима, так как не хотят "зря тратить много времени". Состав возможной делегации также не раскрывался.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
США не участвуют в переговорах ЕС по Украине, пишут СМИ
Вчера, 20:21
Кроме того, Трамп ранее заявлял, что Европа в вопросе урегулирования очень много говорит, но "они ничего не делают".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не знает, о чем пойдет речь на субботней встрече, Москва не получала от США информации по вопросу мирного урегулирования. Он также отмечал, что Россия не знает, какие изменения вносятся в мирный план Трампа в ходе обсуждений США и Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Кремле прокомментировали контакты США и Украины
Вчера, 14:42
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом: Уиткофф и другие чиновники сейчас ведут переговоры по Украине
11 декабря, 21:40
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала