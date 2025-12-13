Делегация США может принять участие в переговорах по Украине в Париже

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Американская делегация в субботу может принять участие в переговорах в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которых планируется обсудить мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.