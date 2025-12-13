В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Размер пенсии по старости можно существенно увеличить, если обратиться за ней через 12 месяцев или позже после возникновения права на нее, рассказала РИА Новости глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.

"Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение", - сказала Перминова.

Сенатор отметила, что при обращении за страховой пенсией по старости через 5 лет после возникновения права размер выплаты может быть примерно на 40% больше. При этом, добавила она, максимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, составляет 10 лет.