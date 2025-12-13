Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 13.12.2025
05:10 13.12.2025
В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии
В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии
Размер пенсии по старости можно существенно увеличить, если обратиться за ней через 12 месяцев или позже после возникновения права на нее, рассказала РИА... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:10:00+03:00
2025-12-13T05:10:00+03:00
общество
совет федерации рф
пенсия
общество, совет федерации рф, пенсия
Общество, Совет Федерации РФ, Пенсия
В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии

РИА Новости: размер пенсии можно увеличить, если обратиться за ней позже

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Размер пенсии по старости можно существенно увеличить, если обратиться за ней через 12 месяцев или позже после возникновения права на нее, рассказала РИА Новости глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.
"Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение", - сказала Перминова.
Сенатор отметила, что при обращении за страховой пенсией по старости через 5 лет после возникновения права размер выплаты может быть примерно на 40% больше. При этом, добавила она, максимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, составляет 10 лет.
"Хочу еще раз особо подчеркнуть, что механизм отложенной пенсии не является обязательным. Человек сам решает, когда оформить пенсию, и может отложить ее назначение, чтобы получить более высокую выплату при более позднем обращении", - заключила Перминова.
