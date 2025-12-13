https://ria.ru/20251213/pavlograd-2061846920.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Павлограде - РИА Новости, 13.12.2025
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Павлограде
Взрыв прогремел Павлограде в Днепропетровской области на Украине, над городом поднимается дым, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:57:00+03:00
2025-12-13T14:57:00+03:00
2025-12-13T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056992283.html
павлоград
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павлоград, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Павлограде
В Павлограде прогремел взрыв, над городом поднимается дым