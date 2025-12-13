В ожидании решающей битвы. Что происходит в зоне СВО

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Зимняя кампания началась для российской армии продуктивно. Вслед за освобождением Красноармейска противника выбили из Северска. О том, какая обстановка сейчас на линии фронта и как события могут развиваться дальше, — в материале РИА Новости.

Последние дни ВСУ в Димитрове

Декабрь начался с освобождения Красноармейска . Этот город вместе с соседним Димитровом образует агломерацию, которая имела исключительное значение для ВСУ в Донбассе , играя ключевую роль для украинской обороны на западе ДНР

Краматорск — Дружковка — Константиновка. Оба населенных пункта не просто представляли собой укрепленные цитадели с целой сетью оборонительных сооружений — они выступали и как важные логистические звенья. Через Красноармейск снабжались гарнизоны Авдеевки и ряда других населенных пунктов. Кроме того, наряду с Изюмом этот город подпитывал подразделения ВСУ на северо-западе ДНР по линии Славянск

Дополнительная сложность при их освобождении заключалась в том, что российское наступление сдерживал оборонительный рубеж ВСУ, соединяющий с юга на север Украинск, Селидово Новогродовку и Гродовку. От Селидово до Красноармейска — меньше 15 километров по прямой, что в нынешних условиях вполне рабочая дистанция для операторов БПЛА. Значит, они могли наносить удары по российским войскам, не покидая укрытий в Красноармейске. При этом все эти населенные пункты расположены на господствующих высотах.

Удержать позиции украинские военные не смогли, и летом агломерация оказалась в полуокружении, а к ноябрю кольцо сомкнулось. Уже 2 декабря Красноармейск был освобожден силами группировки войск "Центр". В Мирнограде продолжается уничтожение остатков ВСУ, которые не могут выйти из окружения. После этого российская армия высвободит значительные ресурсы.

Важно понимать, что попытки удержать эти два города потребовали от украинского командования сверхконцентрации резервов, однако успеха не имели.

К Славянску и Краматорску

Это сразу отразилось на ситуации в Северске — город удалось освободить меньше чем за месяц, хотя за прикрывающее подступы к нему Серебрянское лесничество бои шли с 2022 года. Но после того как лесные массивы удалось взять под контроль, российские войска смогли обойти позиции ВСУ с севера и отрезать их от снабжения из Красного Лимана . Эти действия подкрепляло продвижение русских штурмовиков на юге. Город оказался в полуокружении, и украинские войска не сумели его удержать.

Подразделения группировки войск "Юг" открыли себе путь к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока. Причем здесь, на более обширном участке фронта, повторяется локальный сюжет в Северске: "южане" подходят к ней сразу с трех сторон — северо-востока, востока и юго-востока.

При этом подразделения, которые ведут наступление на юго-востоке, уже зашли в Константиновку. Треть города под российским контролем.

По сути, сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию и ее пригороды станет решающим в битве за Донбасс.

"Дальневосточный экспресс"

Сверхконцентрация ресурсов на Красноармейском направлении сказалась и еще на одном участке фронта, который приобретает все большее значение, — на стыке Запорожской и Днепропетровской областей . Там впечатляющий темп набрала группировка войск "Восток".

Наиболее значимых успехов удалось добиться после форсирования реки Ямчур — российская армия заняла междуречье до берегов Гайчура. Это позволило продвинуться к Гуляйполю, штурм которого уже начался.

© Минобороны России Агитационные листовки, распространенные над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе Запорожской области © Минобороны России Агитационные листовки, распространенные над позициями гарнизона ВСУ в Гуляйполе Запорожской области

При этом наступление развивается широким фронтом: севернее, уже в Днепропетровской области, российские войска подходят к Покровскому. За минувшую неделю им удалось освободить населенный пункт Остаповское в этом регионе.

Активизировалась и группировка "Днепр". Ее подразделения взяли под контроль населенный пункт Новоданиловка южнее Орехова.