На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
16:09 13.12.2025
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
Движения автомобилей нет на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 13.12.2025
2025
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП

На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы нет движения из-за ДТП

Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движения автомобилей нет на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор".
"Из-за ДТП нет движения на 78-м километре М-11 "Нева" в направлении Москвы", - говорится в Telegram-канале компании.
Организован съезд через развязку на 91-м километре дороги по региональной трассе.
