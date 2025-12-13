https://ria.ru/20251213/moskva-2061854197.html
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП - РИА Новости, 13.12.2025
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
Движения автомобилей нет на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 13.12.2025
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
