Семнадцать поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис - РИА Новости, 13.12.2025
20:09 13.12.2025
Семнадцать поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис
Семнадцать поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис
Мельниченко: 17 поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

© Центральное МСУТ СК России/TelegramПоследствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Семнадцать пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за ситуации на станции Чаис, поезд Санкт-Петербург – Самара уже отправлен по маршруту, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров. В РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Через Пензу собирались отправить 6 поездов.
"Пассажирский поезд № 64 сообщением Санкт-ПетербургСамара отправлен по маршруту со станции Пенза-1. Пассажиров железнодорожники обеспечили продуктовыми наборами. Также была заменена локомотивная бригада. Теперь в ней – пензенские машинисты. Всего, по предварительным данным, из-за ситуации на станции Чаис через Пензу-1 проследует дополнительно 17 пассажирских поездов", - уточнил Мельниченко в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
