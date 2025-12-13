Семнадцать поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Семнадцать пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за ситуации на станции Чаис, поезд Санкт-Петербург – Самара уже отправлен по маршруту, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров. В РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. Через Пензу собирались отправить 6 поездов.
"Пассажирский поезд № 64 сообщением Санкт-Петербург – Самара отправлен по маршруту со станции Пенза-1. Пассажиров железнодорожники обеспечили продуктовыми наборами. Также была заменена локомотивная бригада. Теперь в ней – пензенские машинисты. Всего, по предварительным данным, из-за ситуации на станции Чаис через Пензу-1 проследует дополнительно 17 пассажирских поездов", - уточнил Мельниченко в своем Telegram-канале.
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
8 декабря, 09:33