Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку попросил ведущую американского телеканала не задавать ему "гадких вопросов" про нынешних лидеров США, России и Китая.

Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax TV, интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен.

Президент тут же добавил, что это просьба была шуткой.

Ранее в субботу агентство Белта отметило, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в белорусской столице 12 и 13 декабря. "Пул Первого" сообщил, что Коул присутствовал на интервью, чтобы "поддержать супругу".