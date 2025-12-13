Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине
13.12.2025
19:18 13.12.2025
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине - РИА Новости, 13.12.2025
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку попросил ведущую американского телеканала не задавать ему "гадких вопросов" про нынешних лидеров США, России и... РИА Новости, 13.12.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку попросил ведущую американского телеканала не задавать ему "гадких вопросов" про нынешних лидеров США, России и Китая.
Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax TV, интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен.
Лукашенко написал письмо Трампу
11 сентября, 21:57
Лукашенко написал письмо Трампу
11 сентября, 21:57
"Я убежденный сторонник (президента США Дональда - ред.) Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - президент России (Владимир Путин, которого Лукашенко часто называет "старшим братом" - ред.). И есть очень хороший мой друг. Давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте", - сказал с улыбкой Лукашенко американской журналистке на фрагменте видеозаписи интервью, опубликованном близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Президент тут же добавил, что это просьба была шуткой.
Ранее в субботу агентство Белта отметило, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в белорусской столице 12 и 13 декабря. "Пул Первого" сообщил, что Коул присутствовал на интервью, чтобы "поддержать супругу".
В интервью, по данным Белта, Лукашенко рассказал о своем видении будущего отношений между Белоруссией и США, перспективах урегулирования конфликта на Украине и роли в этом процессе Трампа, высказался о ситуации вокруг Венесуэлы.
Лукашенко назвал Трампа открытым человеком
21 июня, 15:14
Лукашенко назвал Трампа открытым человеком
21 июня, 15:14
 
