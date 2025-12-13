Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку попросил ведущую американского телеканала не задавать ему "гадких вопросов" про нынешних лидеров США, России и Китая.
Лукашенко дал интервью американскому телеканалу Newsmax TV, интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен.
"Я убежденный сторонник (президента США Дональда - ред.) Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - президент России (Владимир Путин, которого Лукашенко часто называет "старшим братом" - ред.). И есть очень хороший мой друг. Давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте", - сказал с улыбкой Лукашенко американской журналистке на фрагменте видеозаписи интервью, опубликованном близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Президент тут же добавил, что это просьба была шуткой.
Ранее в субботу агентство Белта отметило, что Грета Конвей Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко проводил переговоры в белорусской столице 12 и 13 декабря. "Пул Первого" сообщил, что Коул присутствовал на интервью, чтобы "поддержать супругу".
