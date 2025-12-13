Рейтинг@Mail.ru
Названы главные поставщики косметики в Россию - РИА Новости, 13.12.2025
09:02 13.12.2025 (обновлено: 09:03 13.12.2025)
Названы главные поставщики косметики в Россию
Названы главные поставщики косметики в Россию - РИА Новости, 13.12.2025
Названы главные поставщики косметики в Россию
Китай по итогам девяти месяцев этого года вошел в тройку главных поставщиков декоративной и уходовой косметики в Россию, наряду с Южной Кореей и Францией,... РИА Новости, 13.12.2025
экономика
китай
южная корея
франция
оон
косметика
китай
южная корея
франция
экономика, китай, южная корея, франция, оон, косметика
Экономика, Китай, Южная Корея, Франция, ООН, косметика
Названы главные поставщики косметики в Россию

РИА Новости: Китай вошел в тройку главных поставщиков косметики в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка выбирает косметику в торговом центре
Девушка выбирает косметику в торговом центре - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка выбирает косметику в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Китай по итогам девяти месяцев этого года вошел в тройку главных поставщиков декоративной и уходовой косметики в Россию, наряду с Южной Кореей и Францией, нарастив поставки в 1,6 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических сайтов.
В целом Россия в этом году увеличила импорт косметики: по последним доступным данным, за девять месяцев закупки выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 863,7 миллиона долларов.
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
США вновь начали поставлять в Россию косметику
10 мая, 09:04
Больше всего косметики в РФ в этом году приехало из Южной Кореи – на 273,9 миллиона долларов, Франции – на 118,9 миллиона и Китая – на 115,4 миллиона. При этом Поднебесная поднялась на третье место с четвертого, вытеснив из тройки Польшу.
Польша заняла в этом году пятую строчку с объемом поставок в 64,4 миллиона долларов, расположившись сразу после Германии (66,4 миллиона). Следом расположились Италия (48,6 миллиона долларов), Казахстан (42,7 миллиона), Израиль (24,4 миллиона) и Испания (17,6 миллиона). Замкнула десятку Бельгия - 12,9 миллиона долларов.
Заметнее всего поставки в РФ в этом году нарастили Хорватия - в 72,2 раза (до 8 миллионов долларов), Бельгия - в 13,6 раза, Китай - в 1,6 раза, Казахстан - на 38%, Южная Корея - на 19% и Франция - на 14,3%.
Лидерами по поставкам косметики для губ по итогам девяти месяцев остались Китай, нарастивший экспорт в РФ в 1,7 раза в годовом выражении - до 20,3 миллиона долларов, и Франция, чьи поставки увеличились в 1,4 раза - до 12,5 миллионов. Также в тройку ворвалась Южная Корея, откуда в Россию стало приезжать вдвое больше помад и других средств для губ - на 10,1 миллиона долларов. Замкнули пятерку Италия - 6,22 миллиона долларов (+10%) и Германия - 6,21 миллиона (+17%).
Главными по поставкам тушей, подводок и теней для глаз также стали Китай, Франция и Южная Корея, вытеснившая из топ-3 Польшу. Китай поставил средств для макияжа глаз на 21,1 миллиона долларов (+28%), Франция – на 11,3 миллиона (+13%), а Южная Корея - на 7,2 миллиона (+30%).
Больше трети российского импорта уходовой косметики ожидаемо пришлось на Южную Корею - 253,9 миллиона долларов за девять месяцев. В тройку также вошли Франция - 90,2 миллиона и Китай - 61,9 миллиона. Замкнули топ-5 Германия (55,01 миллиона долларов) и Польша (54,9 миллиона).
Уход за кожей вокруг глаз - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В России зафиксировали рекордный спрос на косметику из Южной Кореи
17 мая, 08:02
 
ЭкономикаКитайЮжная КореяФранцияООНкосметика
 
 
