Названы главные поставщики косметики в Россию

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Китай по итогам девяти месяцев этого года вошел в тройку главных поставщиков декоративной и уходовой косметики в Россию, наряду с Южной Кореей и Францией, нарастив поставки в 1,6 раза в годовом выражении, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических сайтов.

В целом Россия в этом году увеличила импорт косметики: по последним доступным данным, за девять месяцев закупки выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 863,7 миллиона долларов.

Больше всего косметики в РФ в этом году приехало из Южной Кореи – на 273,9 миллиона долларов, Франции – на 118,9 миллиона и Китая – на 115,4 миллиона. При этом Поднебесная поднялась на третье место с четвертого, вытеснив из тройки Польшу

Польша заняла в этом году пятую строчку с объемом поставок в 64,4 миллиона долларов, расположившись сразу после Германии (66,4 миллиона). Следом расположились Италия (48,6 миллиона долларов), Казахстан (42,7 миллиона), Израиль (24,4 миллиона) и Испания (17,6 миллиона). Замкнула десятку Бельгия - 12,9 миллиона долларов.

Заметнее всего поставки в РФ в этом году нарастили Хорватия - в 72,2 раза (до 8 миллионов долларов), Бельгия - в 13,6 раза, Китай - в 1,6 раза, Казахстан - на 38%, Южная Корея - на 19% и Франция - на 14,3%.

Лидерами по поставкам косметики для губ по итогам девяти месяцев остались Китай, нарастивший экспорт в РФ в 1,7 раза в годовом выражении - до 20,3 миллиона долларов, и Франция, чьи поставки увеличились в 1,4 раза - до 12,5 миллионов. Также в тройку ворвалась Южная Корея, откуда в Россию стало приезжать вдвое больше помад и других средств для губ - на 10,1 миллиона долларов. Замкнули пятерку Италия - 6,22 миллиона долларов (+10%) и Германия - 6,21 миллиона (+17%).

Главными по поставкам тушей, подводок и теней для глаз также стали Китай, Франция и Южная Корея, вытеснившая из топ-3 Польшу. Китай поставил средств для макияжа глаз на 21,1 миллиона долларов (+28%), Франция – на 11,3 миллиона (+13%), а Южная Корея - на 7,2 миллиона (+30%).