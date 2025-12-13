Рейтинг@Mail.ru
10:19 13.12.2025 (обновлено: 20:52 13.12.2025)
Ученые забили тревогу из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Ученые забили тревогу из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со... РИА Новости, 13.12.2025
земля, спецпроекты, российская академия наук
Земля, Спецпроекты, Российская академия наук
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба.
"Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.
Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
12 декабря, 22:12
Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курса.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это — комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что космический объект может быть искусственным — с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 12 декабря сообщили, что объект максимально сблизится с Землей ровно через неделю. Они отметили, что дата выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от планеты, которое составляет 271 миллион километров.
Снимки космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью
7 декабря, 21:55
 
