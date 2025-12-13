Ученые забили тревогу из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба.

"Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.

Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей , если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курса.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это — комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что космический объект может быть искусственным — с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.