Посольство КНР отреагировало на слова Трампа о лидерстве США в сфере ИИ
Китай выступает за обмен и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, связанные с его развитием риски непредсказуемые и общие для всех стран, заявил РИА... РИА Новости, 13.12.2025
Посольство КНР отреагировало на слова Трампа о лидерстве США в сфере ИИ
РИА Новости: Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за сотрудничество в сфере ИИ
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Китай выступает за обмен и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, связанные с его развитием риски непредсказуемые и общие для всех стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Китай считает, что ИИ представляет как огромные возможности, так и непредсказуемые риски в мире", - сказал высокопоставленный дипломат.
Президент США Дональд Трамп
ранее заявил, что тема ИИ много обсуждалась им в контактах с главой КНР Си Цзиньпином
. Американский лидер настаивает, что Штаты лидируют в этой сфере.
Как заявил со своей стороны Лю Пэнъюй, связанные с искусственным интеллектом риски являются "общей проблемой для всех стран".
"Мы готовы укреплять обмен и сотрудничество со всеми сторонами по теме ИИ, подвигать открытое, инклюзивное и выгодное развитие ИИ, участвовать во взаимодействии по управлению рисками и добиваться общих выгод от интеллектуальных технологий, чтобы достигать общего развития", - добавил пресс-секретарь посольства КНР.
"Китай всегда был привержен содействию здоровому и упорядоченному развитию ИИ в благоприятном, безопасном и справедливом направлении", - подчеркнул он.
Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности в конце сентября сообщалось, что в магазине приложений Apple
- App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании
, ОАЭ
, Японии
, Южной Корее
и Китае.