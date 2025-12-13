Посольство КНР отреагировало на слова Трампа о лидерстве США в сфере ИИ

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Китай выступает за обмен и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, связанные с его развитием риски непредсказуемые и общие для всех стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китай считает, что ИИ представляет как огромные возможности, так и непредсказуемые риски в мире", - сказал высокопоставленный дипломат.

Как заявил со своей стороны Лю Пэнъюй, связанные с искусственным интеллектом риски являются "общей проблемой для всех стран".

"Мы готовы укреплять обмен и сотрудничество со всеми сторонами по теме ИИ, подвигать открытое, инклюзивное и выгодное развитие ИИ, участвовать во взаимодействии по управлению рисками и добиваться общих выгод от интеллектуальных технологий, чтобы достигать общего развития", - добавил пресс-секретарь посольства КНР.

"Китай всегда был привержен содействию здоровому и упорядоченному развитию ИИ в благоприятном, безопасном и справедливом направлении", - подчеркнул он.