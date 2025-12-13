Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"

"Есть топ-5 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область", - сообщила Стемпаржевская в эфире "России 1".

Также она рассказала, что наиболее активная категория граждан – это люди от 56 лет, и чаще на прямую линию по-прежнему обращаются женщины.