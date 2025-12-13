Рейтинг@Mail.ru
11:58 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край лидируют по числу обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, рассказала эксперт по искусственному интеллекту "Сбербанка" Алена Стемпаржевская.
"Есть топ-5 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область", - сообщила Стемпаржевская в эфире "России 1".
Также она рассказала, что наиболее активная категория граждан – это люди от 56 лет, и чаще на прямую линию по-прежнему обращаются женщины.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
12 декабря, 13:25
 
МоскваСанкт-ПетербургКраснодарский крайВладимир ПутинСбербанк РоссииИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
