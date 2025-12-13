Рейтинг@Mail.ru
Гросси: ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение ночью из-за военных действий
13:00 13.12.2025 (обновлено: 13:32 13.12.2025)
Гросси: ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение ночью из-за военных действий
Гросси: ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение ночью из-за военных действий
Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.12.2025
Гросси: ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение ночью из-за военных действий

Гросси: ЗАЭС в 12-й раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как заявил Гросси, слова которого приводятся в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х, "в двенадцатый раз за время конфликта Запорожская атомная электростанция" "ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение из-за масштабных военных действий, повлиявших на энергосеть".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС
11 декабря, 16:19
 
