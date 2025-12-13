https://ria.ru/20251213/grossi-2061832199.html
Гросси: ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение ночью из-за военных действий
Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.12.2025
