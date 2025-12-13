Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику
06:21 13.12.2025
В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику
В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику - РИА Новости, 13.12.2025
В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти. РИА Новости, 13.12.2025
россия, алексей куринный, госдума рф, экономика
Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, Экономика
В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику

РИА Новости: Куринный предложил органам власти закупать российскую технику

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти.
Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Введение требования о локализации электронной техники, закупаемой органами власти, может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов. Просим вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложения о введении балльной системы для закупки электронной техники органами власти", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил важность создания условий для восстановления подлинного технологического суверенитета РФ в условиях санкций. По его словам, введение технологического сбора едва ли будет способствовать оперативному и массовому переходу на отечественную электронику.
"Куда разумнее - сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства. Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов и обеспечить загрузку предприятий", - резюмировал парламентарий.
РоссияАлексей КуринныйГосдума РФЭкономика
 
 
