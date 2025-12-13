В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти.
Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Введение требования о локализации электронной техники, закупаемой органами власти, может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов. Просим вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложения о введении балльной системы для закупки электронной техники органами власти", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил важность создания условий для восстановления подлинного технологического суверенитета РФ в условиях санкций. По его словам, введение технологического сбора едва ли будет способствовать оперативному и массовому переходу на отечественную электронику.
"Куда разумнее - сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства. Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов и обеспечить загрузку предприятий", - резюмировал парламентарий.
