В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти.

Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Введение требования о локализации электронной техники, закупаемой органами власти, может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов. Просим вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложения о введении балльной системы для закупки электронной техники органами власти", - говорится в документе.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил важность создания условий для восстановления подлинного технологического суверенитета РФ в условиях санкций. По его словам, введение технологического сбора едва ли будет способствовать оперативному и массовому переходу на отечественную электронику.