В США опубликовали фото голого Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Члены Демократической партии конгресса США опубликовали фотографию покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на которой тот изображен голым в ванной, прикрывающий себя занавеской, а также фотографию тыквы в виде головы американского лидера Дональда Трампа.

Фотография финансиста присутствует среди десятков других файлов, представленных демократами из комитета по надзору палаты представителей. На ней неизвестный фотограф запечатлел Эпштейна , лежащего в ванной в обнаженном виде, когда тот прикрывает себя занавеской ниже груди. Время съемки и автор фотографии остаются неизвестны.

© Фото : Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей Тыква в форме головы Дональда Трампа © Фото : Сайт демократов из Комитета по надзору Палаты представителей Тыква в форме головы Дональда Трампа

На другой фотографии показана тыква с вырезанными прорезями вместо глаз, носа и рта с париком, напоминающая действующего президента США . За ней расположена табличка с надписью Trumpkin, составленной из фамилии президента и окончанием слова "тыква" и подпись: "Сделаем Хэллоуин снова великим". Какое отношение имеет данная фотография к делу Эпштейна, демократы не сообщили.

Как ранее установило РИА Новости, Трамп фигурирует на трех снимках, опубликованных в пятницу демократами из конгресса в рамках их собственного расследования дела Эпштейна. На одном снимке портрет Трампа изображен на пачках презервативов с надписью "огромный", на установленной рядом табличке приведена надпись, которая указывает цену изделия в 4,5 доллара.

Сам Трамп позднее заявил, что не считает большой проблемой появление новой порции фотографий по делу Эпштейна, добавив, что ему ничего о них не известно.

В Белом доме раскритиковали СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фотографий по делу Эпштейна, призвав прессу перестать повторять тезисы демократов и заявив, что "фальсификация" против Трампа неоднократно опровергалась.

Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании засекреченных документов по делу Эпштейна. Норма должна быть реализована в течение месяца после подписания. Конгресс одобрил документ по ускоренной процедуре, настолько единодушной была поддержка. Республиканская администрация настаивает, что демократы бы раскрыли компрометирующие оппонентов материалы в период, когда страну возглавлял представитель партии, но не сделали это, потому что таких документов нет.

Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский президент добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.

Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний предать их огласке.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.