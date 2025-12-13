https://ria.ru/20251213/festival-2061889917.html
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа, сообщается в Telegram-канале "RT на русском". РИА Новости, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа, сообщается
в Telegram-канале "RT на русском".
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" стартовал 9 декабря в Манагуа
в Национальной Синематеке, при поддержке правительства Никарагуа
, и продлился четыре дня.
"Фестиваль документалок "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа. В республике показы фильмов шли четыре дня. Зрители увидели девять картин. Самый большой отклик получили ленты о героях СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на церемонии закрытия, в День дружбы России
и Никарагуа, зал стоя пел: "Пока мы едины - мы непобедимы". RT также привел слова координатора сети молодых журналистов Сандинистского молодёжного фронта Эдвина Мадригаль, который выразил надежду на многополярный мир.
"Мы верим в многополярный мир, верим, что все страны могут жить в мире, с уважением к суверенитету друг друга. Наши герои - герои России и Никарагуа - это то наследие, ради которого мы боремся", - сказал Мадригаль, чьи слова приводятся в сообщении.