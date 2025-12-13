Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа

"Фестиваль документалок "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа. В республике показы фильмов шли четыре дня. Зрители увидели девять картин. Самый большой отклик получили ленты о героях СВО", - говорится в сообщении.

"Мы верим в многополярный мир, верим, что все страны могут жить в мире, с уважением к суверенитету друг друга. Наши герои - герои России и Никарагуа - это то наследие, ради которого мы боремся", - сказал Мадригаль, чьи слова приводятся в сообщении.