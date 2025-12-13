Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа - РИА Новости, 13.12.2025
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:28 13.12.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа - РИА Новости, 13.12.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа, сообщается в Telegram-канале "RT на русском". РИА Новости, 13.12.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Манагуа

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа, сообщается в Telegram-канале "RT на русском".
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" стартовал 9 декабря в Манагуа в Национальной Синематеке, при поддержке правительства Никарагуа, и продлился четыре дня.
"Фестиваль документалок "RT.Док: Время наших героев" станет ежегодным в Никарагуа. В республике показы фильмов шли четыре дня. Зрители увидели девять картин. Самый большой отклик получили ленты о героях СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на церемонии закрытия, в День дружбы России и Никарагуа, зал стоя пел: "Пока мы едины - мы непобедимы". RT также привел слова координатора сети молодых журналистов Сандинистского молодёжного фронта Эдвина Мадригаль, который выразил надежду на многополярный мир.
"Мы верим в многополярный мир, верим, что все страны могут жить в мире, с уважением к суверенитету друг друга. Наши герои - герои России и Никарагуа - это то наследие, ради которого мы боремся", - сказал Мадригаль, чьи слова приводятся в сообщении.
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В кинодеревне Кустурицы завершился фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
24 ноября, 12:49
 
КультураНикарагуаРоссияТелеканал RT
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
