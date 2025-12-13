Рейтинг@Mail.ru
Попытка ЕК украсть активы подрывает финансовую систему, заявил Дмитриев - РИА Новости, 13.12.2025
03:04 13.12.2025
Попытка ЕК украсть активы подрывает финансовую систему, заявил Дмитриев
Попытка ЕК украсть активы подрывает финансовую систему, заявил Дмитриев
россия, украина, сша, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Дмитриев, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России, В мире
Попытка ЕК украсть активы подрывает финансовую систему, заявил Дмитриев

Дмитриев: фон дер Ляйен подрывает глобальную финансовую систему

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подрывает всю возглавляемую США глобальную финансовую систему своей попыткой украсть суверенные российские активы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Смертельный удар": на Западе отреагировали на решение ЕС по активам России
Вчера, 00:51
"Неизбранная евробюрократ Урсула… фон дер Ляйен пытается украсть российские суверенные активы, подрывая всю глобальную финансовую систему, возглавляемую США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт
12 декабря, 17:11
 
РоссияУкраинаСШАУрсула фон дер ЛяйенКирилл ДмитриевКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
