Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ возбудили в отношении разыскиваемого основателя арт-группы из Санкт-Петербурга "Партии мертвых" Максима Евстропова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в отношении Евстропова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 (воспрепятствование осуществления права на свободу совести и вероисповеданий), он был объявлен в розыск.