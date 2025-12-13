Рейтинг@Mail.ru
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых" - РИА Новости, 13.12.2025
02:50 13.12.2025
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"
Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ возбудили в отношении разыскиваемого основателя арт-группы из Санкт-Петербурга "Партии мертвых" Максима... РИА Новости, 13.12.2025
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"

В отношении основателя «Партии мертвых» Евстропова возбудили уголовное дело

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ возбудили в отношении разыскиваемого основателя арт-группы из Санкт-Петербурга "Партии мертвых" Максима Евстропова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Евстропова возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в отношении Евстропова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 (воспрепятствование осуществления права на свободу совести и вероисповеданий), он был объявлен в розыск.
