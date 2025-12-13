https://ria.ru/20251213/delo-2061784590.html
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых" - РИА Новости, 13.12.2025
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"
Уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ возбудили в отношении разыскиваемого основателя арт-группы из Санкт-Петербурга "Партии мертвых" Максима... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:50:00+03:00
2025-12-13T02:50:00+03:00
2025-12-13T02:50:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251205/sud-2060210073.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"
В отношении основателя «Партии мертвых» Евстропова возбудили уголовное дело