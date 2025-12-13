Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света
23:27 13.12.2025
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света
Более 20 населенных пунктов Дагестана оказались в зоне аварийных отключений электроснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщается на сайте ГУМЧС России РИА Новости, 13.12.2025
происшествия, республика дагестан, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света

В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света из-за ветра

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Дагестана оказались в зоне аварийных отключений электроснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике.
"Зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения… В зону отключения попадает 21 населенный пункт в семи муниципальных районах: Буйнакский, Новолакский, Кизлярский, Хасавюртовский, Сулейман-Стальский, Каякентский, Сергокалинскмй… Для проведения аварийно-восстановительных работы направлено семь бригад районных электросетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина аварийных отключений - обрывы и замыкания на линиях связи с порывистым ветром.
