В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света
Более 20 населенных пунктов Дагестана оказались в зоне аварийных отключений электроснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщается на сайте ГУМЧС России РИА Новости, 13.12.2025
происшествия
республика дагестан
россия
республика дагестан
россия
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света из-за ветра
МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости.
Более 20 населенных пунктов Дагестана оказались в зоне аварийных отключений электроснабжения, ведутся восстановительные работы, сообщается
на сайте ГУМЧС России по республике.
"Зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения… В зону отключения попадает 21 населенный пункт в семи муниципальных районах: Буйнакский, Новолакский, Кизлярский, Хасавюртовский, Сулейман-Стальский, Каякентский, Сергокалинскмй… Для проведения аварийно-восстановительных работы направлено семь бригад районных электросетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина аварийных отключений - обрывы и замыкания на линиях связи с порывистым ветром.