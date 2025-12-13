В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света

"Зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения… В зону отключения попадает 21 населенный пункт в семи муниципальных районах: Буйнакский, Новолакский, Кизлярский, Хасавюртовский, Сулейман-Стальский, Каякентский, Сергокалинскмй… Для проведения аварийно-восстановительных работы направлено семь бригад районных электросетей", - говорится в сообщении.