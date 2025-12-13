Рейтинг@Mail.ru
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/chaes-2061788175.html
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси - РИА Новости, 13.12.2025
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси
Часть работ по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пришлось замедлить и остановить из-за повреждения саркофага, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:38:00+03:00
2025-12-13T03:38:00+03:00
в мире
россия
киев
рафаэль гросси
магатэ
чернобыльская аэс
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b01618f4c9b97f576ae8dd09a8efa9e.jpg
https://ria.ru/20251206/chaes-2060243460.html
https://ria.ru/20251001/chaes-2045741565.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088627_232:0:1672:1080_1920x0_80_0_0_a9561fa9f1995fb1bb753ab14f73ec60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, рафаэль гросси, магатэ, чернобыльская аэс, госдума рф
В мире, Россия, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси

Гросси: часть работ по разбору на ЧАЭС остановили из-за повреждения саркофага

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 13 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Часть работ по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пришлось замедлить и остановить из-за повреждения саркофага, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По словам главы МАГАТЭ, специалисты агентства сейчас занимаются очень детальной работой по оценке масштабов повреждений и их последствий в двух аспектах.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
6 декабря, 02:32
"Во-первых, влияния на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной и полностью непроницаемой защитной конструкцией, какой она была задумана; во-вторых - и это аспект, о котором говорили меньше, - влияния этих повреждений на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации (демонтаж и удаление радиоактивных остатков - ред.). Потому что сейчас из-за этого работам, которые велись очень долгое время, приходится замедляться, а в некоторых случаях даже останавливаться, поскольку невозможно работать с кориумом (расплавом активной зоны реактора - ред.) или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нельзя гарантировать, что саркофаг будет обеспечивать совершенную защиту от возможного излучения", - сказал Гросси.
Он пояснил, что именно поэтому агентство было и остается чрезвычайно требовательным в этом вопросе. "Я думаю, и сами украинцы не хотят спустя столько лет допустить утечку. Поэтому мы действуем здесь очень активно и стараемся подчеркнуть значимость этой проблемы", - уточнил собеседник агентства.
Как ранее сообщало МАГАТЭ, новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
1 октября, 23:29
 
В миреРоссияКиевРафаэль ГроссиМАГАТЭЧернобыльская АЭСГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала