ВЕНА, 13 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Часть работ по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) пришлось замедлить и остановить из-за повреждения саркофага, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ , специалисты агентства сейчас занимаются очень детальной работой по оценке масштабов повреждений и их последствий в двух аспектах.

"Во-первых, влияния на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной и полностью непроницаемой защитной конструкцией, какой она была задумана; во-вторых - и это аспект, о котором говорили меньше, - влияния этих повреждений на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации (демонтаж и удаление радиоактивных остатков - ред.). Потому что сейчас из-за этого работам, которые велись очень долгое время, приходится замедляться, а в некоторых случаях даже останавливаться, поскольку невозможно работать с кориумом (расплавом активной зоны реактора - ред.) или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нельзя гарантировать, что саркофаг будет обеспечивать совершенную защиту от возможного излучения", - сказал Гросси

Он пояснил, что именно поэтому агентство было и остается чрезвычайно требовательным в этом вопросе. "Я думаю, и сами украинцы не хотят спустя столько лет допустить утечку. Поэтому мы действуем здесь очень активно и стараемся подчеркнуть значимость этой проблемы", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее сообщало МАГАТЭ, новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию , но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.