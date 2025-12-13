Беспилотники помогут бороться с незаконными рубками леса на Байкале

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты могут сильно помочь в надзоре за исполнением нового закона, который сохраняет запрет сплошных рубок на Байкале, рассказал РИА Новости директор по продуктовому развитию ГК "Урбантех" Дмитрий Новиков.

Госдума во вторник приняла закон о сохранении запрета сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Совет Федерации одобрил его в среду.

"Уже сегодня есть работающие решения. Например, успешно реализованный пилотный проект пермского разработчика и производителя комплексов фотовидеофиксации "Азимут", входящий в ГК "Урбантех", наглядно доказывает: задача контроля над вывозом древесины решаема. Нейросети, анализирующие данные с камер, способны стать эффективным барьером для нелегальных перевозок. Система "Лес-контроль" автоматизирует надзор, предоставляя инспекторам готовые материалы для реагирования", - сказал Новиков

В "Урбантехе" отметили, что для Байкальского региона необходим более комплексный подход - помимо контроля на дорогах, критически важен мониторинг самой территории.

"Здесь огромный потенциал у беспилотных технологий (БПЛА). Дроны могут оперативно обследовать труднодоступные участки, фиксировать начальные этапы незаконных рубок и, что особенно актуально по новому закону, документально контролировать процесс санкционированных заготовок", - добавил директор.