Беспилотники помогут бороться с незаконными рубками леса на Байкале - РИА Новости, 13.12.2025
04:00 13.12.2025
Беспилотники помогут бороться с незаконными рубками леса на Байкале
Искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты могут сильно помочь в надзоре за исполнением нового закона, который сохраняет запрет сплошных рубок... РИА Новости, 13.12.2025
общество
байкал
дмитрий новиков
госдума рф
совет федерации рф
байкал
2025
Новости
общество, байкал, дмитрий новиков, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Байкал, Дмитрий Новиков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Беспилотники помогут бороться с незаконными рубками леса на Байкале

© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты могут сильно помочь в надзоре за исполнением нового закона, который сохраняет запрет сплошных рубок на Байкале, рассказал РИА Новости директор по продуктовому развитию ГК "Урбантех" Дмитрий Новиков.
Госдума во вторник приняла закон о сохранении запрета сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Совет Федерации одобрил его в среду.
Остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале
9 декабря, 16:53
"Уже сегодня есть работающие решения. Например, успешно реализованный пилотный проект пермского разработчика и производителя комплексов фотовидеофиксации "Азимут", входящий в ГК "Урбантех", наглядно доказывает: задача контроля над вывозом древесины решаема. Нейросети, анализирующие данные с камер, способны стать эффективным барьером для нелегальных перевозок. Система "Лес-контроль" автоматизирует надзор, предоставляя инспекторам готовые материалы для реагирования", - сказал Новиков.
В "Урбантехе" отметили, что для Байкальского региона необходим более комплексный подход - помимо контроля на дорогах, критически важен мониторинг самой территории.
"Здесь огромный потенциал у беспилотных технологий (БПЛА). Дроны могут оперативно обследовать труднодоступные участки, фиксировать начальные этапы незаконных рубок и, что особенно актуально по новому закону, документально контролировать процесс санкционированных заготовок", - добавил директор.
Соединение жестких законодательных норм с цифровыми инструментами создает действенный механизм сохранения уникальной природы, подчеркнул Новиков.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России особое отношение к Байкалу, заявили в Госдуме
9 декабря, 21:40
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
