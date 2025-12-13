Рейтинг@Mail.ru
14:07 13.12.2025
СМИ: в консультации по Украине примут участие советники по внешней политике
СМИ: в консультации по Украине примут участие советники по внешней политике
в мире
сша
украина
россия
стив уиткофф
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИсторическое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Консультации в Берлине по мирному урегулированию на Украине пройдут в предстоящее воскресенье с участием советников по внешней политике США, европейских стран и Украины, передает агентство DPA со ссылкой на источники в германском правительстве.
"В это воскресенье советники по внешней политике США, Украины, Германии и других стран намерены продолжить в Берлине переговоры о возможном прекращении огня на Украине", - говорится в материале.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ
Вчера, 03:41
При этом место и время проведения консультаций в Берлине пока "держатся в секрете", отмечает агентство. Также не ясно, кто будет участвовать в них с украинской стороны.
Ранее портал Axios сообщал о планах провести встречу по Украине в эту субботу в Париже с участием представителей США, европейских стран и Украины. Позднее польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила, что встреча не состоится.
Издание Wall Street Journal сообщило в свою очередь со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
Ранее правительство ФРГ подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Унизительный оборот". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
12 декабря, 21:18
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Зеленский в понедельник прибудет на переговоры в Берлин
12 декабря, 16:14
 
