"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги
Леверкузенский "Байер" обыграл "Кельн" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T22:38:00+03:00
2025-12-13T22:38:00+03:00
2025-12-13T22:52:00+03:00
футбол
спорт
германия
леверкузен
мартен терье
роберт андрих
байер 04
кельн (футбол)
германия
леверкузен
"Байер" победил "Кельн" со счетом 2:0 в матче Бундеслиги