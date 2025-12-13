Рейтинг@Mail.ru
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:38 13.12.2025 (обновлено: 22:52 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/bajer-2061890273.html
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги
Леверкузенский "Байер" обыграл "Кельн" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T22:38:00+03:00
2025-12-13T22:52:00+03:00
футбол
спорт
германия
леверкузен
мартен терье
роберт андрих
байер 04
кельн (футбол)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926627062_0:130:2048:1282_1920x0_80_0_0_0d18b029b0f45a292180a01b6faf9af2.jpg
/20251206/futbol-2060339156.html
германия
леверкузен
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926627062_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7cdf8e1dec70cf5e4ef253fcb4d62777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, германия, леверкузен, мартен терье, роберт андрих, байер 04, кельн (футбол), айнтрахт (франкфурт), бундеслига
Футбол, Спорт, Германия, Леверкузен, Мартен Терье, Роберт Андрих, Байер 04, Кельн (футбол), Айнтрахт (Франкфурт), Бундеслига
"Байер" обыграл "Кельн" в матче Бундеслиги

"Байер" победил "Кельн" со счетом 2:0 в матче Бундеслиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Байер"Футболисты леверкузенского "Байера"
Футболисты леверкузенского Байера - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Байер"
Футболисты леверкузенского "Байера". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" обыграл "Кельн" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, "ударом скорпиона" отличился Мартен Терье (66-я минута), еще один гол забил Роберт Андрих (72).
Бундеслига
13 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Байер
2 : 0
Кельн
66‎’‎ • Мартен Терье
(Артур Соарес)
72‎’‎ • Роберт Андрих
(Алеш Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Байер" с 26 очками занимает четвертое место в таблице Бундеслиги, "Кельн" (16 очков) не может победить на протяжении пяти игр чемпионата и идет девятым.
Результаты других матчей игрового дня:
Нападающий Баварии Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Бавария" разгромила "Штутгарт" в Бундеслиге благодаря хет-трику Кейна
6 декабря, 19:48
 
ФутболСпортГерманияЛеверкузенМартен ТерьеРоберт АндрихБайер 04Кельн (футбол)Айнтрахт (Франкфурт)Бундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала