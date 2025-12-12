Япония хочет принять участие в проекте перевооружения ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Япония, как ранее Турция и Южная Корея, официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой об участии в проекте перевооружения Евросоюза через кредитный инструмент SAFE, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.