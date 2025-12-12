Рейтинг@Mail.ru
Япония хочет принять участие в проекте перевооружения ЕС - РИА Новости, 12.12.2025
15:00 12.12.2025 (обновлено: 15:01 12.12.2025)
Япония хочет принять участие в проекте перевооружения ЕС
Япония хочет принять участие в проекте перевооружения ЕС
Япония хочет принять участие в проекте перевооружения ЕС
Япония, как ранее Турция и Южная Корея, официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой об участии в проекте перевооружения Евросоюза через кредитный инструмент РИА Новости, 12.12.2025
в мире, япония, турция, южная корея, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Япония, Турция, Южная Корея, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Япония хочет принять участие в проекте перевооружения ЕС

Япония обратилась к ЕК с просьбой об участии в проекте перевооружения ЕС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Япония, как ранее Турция и Южная Корея, официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой об участии в проекте перевооружения Евросоюза через кредитный инструмент SAFE, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье.
В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.
Министр обороны Германии Борис Писториус вместе с военными на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Перевооружение ФРГ вызвало обеспокоенность во Франции, пишет Politico
12 ноября, 10:04
"Я уже подтверждал, что Турция и Южная Корея выразили заинтересованность в том, чтобы также начать двусторонние переговоры с целью полного присоединения к SAFE. То же самое касается и Японии - могу подтвердить это сегодня. Кроме того, с Канадой мы уже успешно заключили двустороннее соглашение о присоединении к SAFE. Что касается дальнейших шагов, то, как и в случае с Южной Кореей и Турцией, в настоящее время мы рассматриваем соответствующие запросы и не будем предвосхищать какие-либо возможные решения", - сказал Ренье.
Великобритания 28 ноября признала неудачу в переговорах по участию в SAFE.
МИД РФ в четверг заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Несколько миллиардов евро из программы перевооружения ЕС направят Украине
1 декабря, 15:15
 
В миреЯпонияТурцияЮжная КореяУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
