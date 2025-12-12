https://ria.ru/20251212/vzryvy-2061542186.html
В Павлограде прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области, сообщает местный филиал телеканала "Общественное". РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
павлоград
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
