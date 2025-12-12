Рейтинг@Mail.ru
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 12.12.2025
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко
Взвод ВСУ уничтожен комбинированным ударом, в том числе с применением корректируемой авиабомбы, в полевом лагере у Богуславки в Харьковской области, сообщил РИА
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: взвод ВСУ уничтожен авиабомбой в полевом лагере в Харьковской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Взвод ВСУ уничтожен комбинированным ударом, в том числе с применением корректируемой авиабомбы, в полевом лагере у Богуславки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Разведорганы ВС РФ выявили скопление личного состава ВСУ в населенном пункте Богуславка Харьковской области. Комбинированными ударами, в том числе с применением ВКС РФ КАБ (корректируемая авиабомба - ред.), уничтожено до взвода личного состава украинских боевиков", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, также был поражен пункт управления, две единицы бронетехники. Кроме того, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в подвале одного из административных зданий Богуславки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВСУ самовольно оставили позиции в районе села Надия в ЛНР, заявил Марочко
4 декабря, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
