Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 12.12.2025
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко
Взвод ВСУ уничтожен комбинированным ударом, в том числе с применением корректируемой авиабомбы, в полевом лагере у Богуславки в Харьковской области, сообщил РИА РИА Новости, 12.12.2025
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко
Марочко: взвод ВСУ уничтожен авиабомбой в полевом лагере в Харьковской области