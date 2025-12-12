Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Взвод ВСУ уничтожен комбинированным ударом, в том числе с применением корректируемой авиабомбы, в полевом лагере у Богуславки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, также был поражен пункт управления, две единицы бронетехники. Кроме того, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в подвале одного из административных зданий Богуславки.