Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана. Главное — в материале РИА Новости.

Встреча с Турцией и Пакистаном

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России и Реджеп Тайип Эрдоган затронули широкий спектр вопросов:

« "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Лидеры раскритиковали попытки Европы использовать российские активы:

« "Cтороны сошлись, что подобные необдуманные действия всей стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы. И всех основ и принципов международной финансовой системы". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента пресс-секретарь президента

Президенты отметили, что отношения Москвы и Анкары развиваются во всех сферах, их многоплановость позволяет справляться с давлением третьих стран. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".

Канцелярия турецкого лидера подтвердила, что на встрече обсудили мирные инициативы по Украине. Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры в любом формате. Также они поговорили о ситуации на Южном Кавказе и в Сирии.

Переговоры с участием делегаций и в формате тет-а-тет длились около полутора часов. Во встрече также принял участие пакистанский премьер Шахбаз Шариф. Путин также успел кратко пообщаться с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Переговоры с коллегами из Ирана и Туркмении

На встрече с Масудом Пезешкианом Путин отметил, отношения стран развиваются успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству. В прошлом году товарооборот вырос на 13%, за первые три квартала 2025-го — еще на восемь:

« "Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг". Владимир Путин президент России президент России

Россия поддерживает Иран в вопросе ядерной программы:

« "Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций". Владимир Путин президент России президент России

Президент попросил иранского коллегу передать наилучшие пожелания верховному лидеру страны Али Хаменеи.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Пезешкиан, со своей стороны, рассказал, что Тегеран выкупил участок более чем в 100 километров для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках создания маршрута Север — Юг. Он поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене:

« "По всеобъемлющему стратегическому договору — настроены претворить в жизнь все договоренности. Масуд Пезешкиан президент Ирана президент Ирана

Также Путин обсудил на переговорах с Сердаром Бердымухамедовым двусторонние отношения. Он заявил, что выбранный Туркменией путь нейтралитета оправдал себя.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.