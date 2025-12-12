Рейтинг@Mail.ru
Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 12.12.2025 (обновлено: 17:21 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/vstrechi-2061625914.html
Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде
Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде - РИА Новости, 12.12.2025
Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде
Владимир Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:51:00+03:00
2025-12-12T17:21:00+03:00
в мире
иран
туркмения
масуд пезешкиан
владимир путин
сердар бердымухамедов
бушерская аэс
ашхабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061618773_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_e8333f5204cb803d75430986102e93a6.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061571942.html
иран
туркмения
ашхабад
турция
пакистан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Общение Путина с Фиданом
Общение Путина с Фиданом
2025-12-12T16:51
true
PT0M29S
Встреча Путина с президентом Ирана в Ашхабаде
Встреча Путина с президентом Ирана в Ашхабаде.
2025-12-12T16:51
true
PT2M02S
Встреча Путина с президентом Туркмении
Встреча Путина с президентом Туркмении
2025-12-12T16:51
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061618773_286:0:2329:1532_1920x0_80_0_0_6f10b5f050d4ccfec8200a7c443bbb34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, туркмения, масуд пезешкиан, владимир путин, сердар бердымухамедов , бушерская аэс, ашхабад, турция, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, пакистан, украина, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Иран, Туркмения, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Бушерская АЭС, Ашхабад, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Али Хаменеи, Пакистан, Украина, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине

Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в Ашхабаде
Президент Владимир Путин в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин в Ашхабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана. Главное — в материале РИА Новости.

Встреча с Турцией и Пакистаном

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России и Реджеп Тайип Эрдоган затронули широкий спектр вопросов:
«
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде
Лидеры раскритиковали попытки Европы использовать российские активы:
«
"Cтороны сошлись, что подобные необдуманные действия всей стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы. И всех основ и принципов международной финансовой системы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
Президенты отметили, что отношения Москвы и Анкары развиваются во всех сферах, их многоплановость позволяет справляться с давлением третьих стран. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".
Канцелярия турецкого лидера подтвердила, что на встрече обсудили мирные инициативы по Украине. Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры в любом формате. Также они поговорили о ситуации на Южном Кавказе и в Сирии.
Переговоры с участием делегаций и в формате тет-а-тет длились около полутора часов. Во встрече также принял участие пакистанский премьер Шахбаз Шариф. Путин также успел кратко пообщаться с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Переговоры с коллегами из Ирана и Туркмении

На встрече с Масудом Пезешкианом Путин отметил, отношения стран развиваются успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству. В прошлом году товарооборот вырос на 13%, за первые три квартала 2025-го — еще на восемь:
«
"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Россия поддерживает Иран в вопросе ядерной программы:
«

"Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент попросил иранского коллегу передать наилучшие пожелания верховному лидеру страны Али Хаменеи.
Пезешкиан, со своей стороны, рассказал, что Тегеран выкупил участок более чем в 100 километров для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках создания маршрута Север — Юг. Он поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене:
«
"По всеобъемлющему стратегическому договору — настроены претворить в жизнь все договоренности.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Масуд Пезешкиан
президент Ирана
Также Путин обсудил на переговорах с Сердаром Бердымухамедовым двусторонние отношения. Он заявил, что выбранный Туркменией путь нейтралитета оправдал себя.

Президент прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия.

Выступление президента России на пленарном заседании форума в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин рассказал об отношениях с Туркменией и роли ООН в мире
Вчера, 08:23
 
В миреИранТуркменияМасуд ПезешкианВладимир ПутинСердар БердымухамедовБушерская АЭСАшхабадТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАли ХаменеиПакистанУкраинаАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала