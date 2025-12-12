Путин провел серию двусторонних встреч в Ашхабаде

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана. Главное — в материале РИА Новости.
Встреча с Турцией и Пакистаном
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России и Реджеп Тайип Эрдоган затронули широкий спектр вопросов:
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде
Лидеры раскритиковали попытки Европы использовать российские активы:
"Cтороны сошлись, что подобные необдуманные действия всей стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы. И всех основ и принципов международной финансовой системы".
Президенты отметили, что отношения Москвы и Анкары развиваются во всех сферах, их многоплановость позволяет справляться с давлением третьих стран. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".
Канцелярия турецкого лидера подтвердила, что на встрече обсудили мирные инициативы по Украине. Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры в любом формате. Также они поговорили о ситуации на Южном Кавказе и в Сирии.
Переговоры с участием делегаций и в формате тет-а-тет длились около полутора часов. Во встрече также принял участие пакистанский премьер Шахбаз Шариф. Путин также успел кратко пообщаться с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Переговоры с коллегами из Ирана и Туркмении
На встрече с Масудом Пезешкианом Путин отметил, отношения стран развиваются успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству. В прошлом году товарооборот вырос на 13%, за первые три квартала 2025-го — еще на восемь:
"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг".
Россия поддерживает Иран в вопросе ядерной программы:
"Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций".
Президент попросил иранского коллегу передать наилучшие пожелания верховному лидеру страны Али Хаменеи.
Пезешкиан, со своей стороны, рассказал, что Тегеран выкупил участок более чем в 100 километров для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках создания маршрута Север — Юг. Он поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене:
"По всеобъемлющему стратегическому договору — настроены претворить в жизнь все договоренности.
Также Путин обсудил на переговорах с Сердаром Бердымухамедовым двусторонние отношения. Он заявил, что выбранный Туркменией путь нейтралитета оправдал себя.
Президент прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия.