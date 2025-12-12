https://ria.ru/20251212/vstrecha-2061659115.html
Премьер Пакистана присоединился к встрече Путина и Эрдогана
Премьер Пакистана присоединился к встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.12.2025
Премьер Пакистана присоединился к встрече Путина и Эрдогана
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф присоединился к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая проходит в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:23:00+03:00
2025-12-12T14:23:00+03:00
2025-12-12T14:28:00+03:00
в мире
пакистан
ашхабад
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_202:204:2714:1617_1920x0_80_0_0_d0a4719bd505b4cf225931e7c87839c7.jpg
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059620249.html
пакистан
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4b6fc8d3b5dec851553aac3023b5481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, ашхабад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Пакистан, Ашхабад, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер Пакистана присоединился к встрече Путина и Эрдогана
Премьер Пакистана присоединился к встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде