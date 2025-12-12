https://ria.ru/20251212/vstrecha-2061650264.html
В Ашхабаде завершилась встреча Путина и Эрдогана с участием делегаций
В Ашхабаде завершилась встреча Путина и Эрдогана с участием делегаций
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Туркмении с участием делегаций двух стран завершена, она продолжалась 40 минут, РИА Новости, 12.12.2025
В Ашхабаде завершилась встреча Путина и Эрдогана с участием делегаций
РИА Новости: встреча Путина и Эрдогана с участием делегаций продлилась 40 минут