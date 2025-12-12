https://ria.ru/20251212/vostok-2061627732.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 12.12.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли за неделю свыше 1580 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:24:00+03:00
2025-12-12T12:24:00+03:00
2025-12-12T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67bb6bbdd60e8779fefd855e562af299.jpg
https://ria.ru/20251212/udar-2061627828.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d841e36c3019dcabab6f41d305a3eaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 военных в зоне действий "Востока"