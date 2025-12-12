Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 12.12.2025 (обновлено: 12:42 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/vostok-2061627732.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 12.12.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли за неделю свыше 1580 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:24:00+03:00
2025-12-12T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67bb6bbdd60e8779fefd855e562af299.jpg
https://ria.ru/20251212/udar-2061627828.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d841e36c3019dcabab6f41d305a3eaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1580 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю свыше 1580 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала