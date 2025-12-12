Рейтинг@Mail.ru
07:48 12.12.2025 (обновлено: 09:41 12.12.2025)
В РАН рассказали, сколько времени уходит на производство бутылки вина
экономика, российская академия наук, вино
Экономика, Российская академия наук, Вино
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо
Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сбор урожая винограда в селе Абрау-Дюрсо. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. От посадки винограда до готового вина проходит почти шесть лет, рассказал РИА Новости заместитель главы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Если посадить черенок, то первые грозди он образует через три года. И только через пять лет виноград начинает обильно плодоносить, потому что до этого времени лоза слабенькая. На пятый год виноград собирают, допустим, в сентябре — и в январе уже можно вино продавать. То есть общий срок составляет больше пяти лет, около шести", — объяснил он.
