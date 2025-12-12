https://ria.ru/20251212/vino-2061569585.html
В РАН рассказали, сколько времени уходит на производство бутылки вина
В РАН рассказали, сколько времени уходит на производство бутылки вина - РИА Новости, 12.12.2025
В РАН рассказали, сколько времени уходит на производство бутылки вина
От посадки винограда до готового вина проходит почти шесть лет, рассказал РИА Новости заместитель главы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:48:00+03:00
2025-12-12T07:48:00+03:00
2025-12-12T09:41:00+03:00
экономика
российская академия наук
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847235_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_2621a34b882f2f41de9b6f92a9ad8cbe.jpg
https://ria.ru/20251212/vino-2061546563.html
https://ria.ru/20251211/vino-2061270904.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847235_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d0b4ea18a8e0577d22b9086dd34ea6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российская академия наук, вино
Экономика, Российская академия наук, Вино
В РАН рассказали, сколько времени уходит на производство бутылки вина
РИА Новости: на производство вина от лозы до бутылки требуется около шести лет
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. От посадки винограда до готового вина проходит почти шесть лет, рассказал РИА Новости заместитель главы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Если посадить черенок, то первые грозди он образует через три года. И только через пять лет виноград начинает обильно плодоносить, потому что до этого времени лоза слабенькая. На пятый год виноград собирают, допустим, в сентябре — и в январе уже можно вино продавать. То есть общий срок составляет больше пяти лет, около шести", — объяснил он.
Поэтому виноделие, по словам Панасюка, — не очень выгодный бизнес с долгим сроком окупаемости, который сильно зависит от погодных условий. Легче посадить капусту или картошку: "Посадил весной, осенью снял, продал, заработал".
Кроме того, для организации предприятия, производящего хорошее вино, нужен первоначальный капитал, так как кредит можно будет начать гасить только через шесть-семь лет.