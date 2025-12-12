В РАН рассказали, сколько времени уходит на производство бутылки вина

"Если посадить черенок, то первые грозди он образует через три года. И только через пять лет виноград начинает обильно плодоносить, потому что до этого времени лоза слабенькая. На пятый год виноград собирают, допустим, в сентябре — и в январе уже можно вино продавать. То есть общий срок составляет больше пяти лет, около шести", — объяснил он.